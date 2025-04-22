Тушить приехали 11 человек: в Ярославле загорелся уникальный исторический дом

Вечером 21 апреля в Ярославле загорелся жилой дом на Златоустинской улице, 12 во Фрунзенском районе. Жителям города историческое здание знакомо под народным названием «крейсер».
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 20:30. На место выехали 11 пожарных на четырех спецмашинах. Потушить пламя удалось лишь спустя почти три часа, к 23:20.
«В результате пожара повреждено перекрытие между комнатами на площади два квадратных метра, и две комнаты на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Внутри исторического здания творится хаос. По внешнему виду дома не скажешь, насколько у него богатая история.
Здание паровой мельницы построили больше 100 лет назад — в 1917 году. Проект строения в свое время утвердил император Николай I. Но в итоге здание переделали в жилой дом. Сейчас он заметно обветшал, но в нем продолжают жить несколько семей.
Поначалу дом хотели снести. Но затем его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. А значит, рушить его нельзя. В четырехэтажной части здания жилыми остаются несколько квартир, а в шестиэтажном корпусе — пустота. Вход в заброшенный подъезд открыт, окна выбиты. Наш фотограф показывал, в каком состоянии находится легендарный дом-крейсер в 2025 году.