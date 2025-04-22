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Происшествия Тушить приехали 11 человек: в Ярославле загорелся уникальный исторический дом

Тушить приехали 11 человек: в Ярославле загорелся уникальный исторический дом

Здание было построено с одобрения императора Николая I

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6 комментариев
В Ярославле горел исторический дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле горел исторический дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле горел исторический дом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 21 апреля в Ярославле загорелся жилой дом на Златоустинской улице, 12 во Фрунзенском районе. Жителям города историческое здание знакомо под народным названием «крейсер».

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 20:30. На место выехали 11 пожарных на четырех спецмашинах. Потушить пламя удалось лишь спустя почти три часа, к 23:20.

«В результате пожара повреждено перекрытие между комнатами на площади два квадратных метра, и две комнаты на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Внутри исторического здания творится хаос. По внешнему виду дома не скажешь, насколько у него богатая история.

Здание паровой мельницы построили больше 100 лет назад — в 1917 году. Проект строения в свое время утвердил император Николай I. Но в итоге здание переделали в жилой дом. Сейчас он заметно обветшал, но в нем продолжают жить несколько семей.

Поначалу дом хотели снести. Но затем его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. А значит, рушить его нельзя. В четырехэтажной части здания жилыми остаются несколько квартир, а в шестиэтажном корпусе — пустота. Вход в заброшенный подъезд открыт, окна выбиты. Наш фотограф показывал, в каком состоянии находится легендарный дом-крейсер в 2025 году.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар Загорелся жилой дом МЧС
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Комментарии
6
Гость
1 час
Что-то подозрительно часто стали воспламеняться исторические развалины !
Гость
2 часа
Николай I скончался в 1855
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