Тушить приехали 11 человек: в Ярославле загорелся уникальный исторический дом

В Ярославле горел исторический дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Вечером 21 апреля в Ярославле загорелся жилой дом на Златоустинской улице, 12 во Фрунзенском районе. Жителям города историческое здание знакомо под народным названием «крейсер».

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 20:30. На место выехали 11 пожарных на четырех спецмашинах. Потушить пламя удалось лишь спустя почти три часа, к 23:20.

«В результате пожара повреждено перекрытие между комнатами на площади два квадратных метра, и две комнаты на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Внутри исторического здания творится хаос. По внешнему виду дома не скажешь, насколько у него богатая история.

Здание паровой мельницы построили больше 100 лет назад — в 1917 году. Проект строения в свое время утвердил император Николай I. Но в итоге здание переделали в жилой дом. Сейчас он заметно обветшал, но в нем продолжают жить несколько семей.