НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 749мм 36%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
Пожар в жилом доме
Освободили пленных
Космонавты вернулись с МКС
Забавные котики
Начался сезон цветения
Отопление начали отключать
Дайджест ко Дню Победы
Клещи продолжают активность
Построят новый мост
Происшествия «Один человек погиб»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

«Один человек погиб»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

Первые подробности о произошедшем

1 263
1 комментарий
Пожар на улице Громова в Брагине | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramПожар на улице Громова в Брагине | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Пожар на улице Громова в Брагине

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Вечером 19 апреля в многоквартирном доме в Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии рассказали в городских пабликах очевидцы.

«Пожар на Громова, 46», — подписали видео с места ЧП ярославцы.

Судя по кадрам очевидцев, опубликованным в соцсетях, к зданию стянулись машины спасателей МЧС. На парковке у дома собрались люди.

Кадры с места происшествия

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Как уточнили 76.RU в МЧС, пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже.

— В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади восьми квадратных метров, закопчена квартира на площади 20 квадратных метров. Один человек погиб, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц спецтехники и 26 спасателей МЧС.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Погибший МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 минуты
Сейчас из-за работающего на всю мощь отопления температура в квартирах под 30 градусов, -холодильники в домах тарахтят не переставая. Потрогал мотор компрессора - он уже как кипяток. Как бы не сгорел и пожара не случилось.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление