«Один человек погиб»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

Вечером 19 апреля в многоквартирном доме в Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии рассказали в городских пабликах очевидцы.
«Пожар на Громова, 46», — подписали видео с места ЧП ярославцы.
Судя по кадрам очевидцев, опубликованным в соцсетях, к зданию стянулись машины спасателей МЧС. На парковке у дома собрались люди.
Как уточнили 76.RU в МЧС, пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже.
— В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади восьми квадратных метров, закопчена квартира на площади 20 квадратных метров. Один человек погиб, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц спецтехники и 26 спасателей МЧС.