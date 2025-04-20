«Один человек погиб»: в многоквартирном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Видео

Пожар на улице Громова в Брагине Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











Вечером 19 апреля в многоквартирном доме в Дзержинском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии рассказали в городских пабликах очевидцы.

«Пожар на Громова, 46», — подписали видео с места ЧП ярославцы.

Судя по кадрам очевидцев, опубликованным в соцсетях, к зданию стянулись машины спасателей МЧС. На парковке у дома собрались люди.

Кадры с места происшествия Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Как уточнили 76.RU в МЧС, пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже.

— В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади восьми квадратных метров, закопчена квартира на площади 20 квадратных метров. Один человек погиб, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.