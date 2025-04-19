Россиян выгнали с пляжа в ОАЭ из-за «открытой» одежды: новости 19 апреля

В Фуджейре из-за недавнего разлива нефти туристов возят купаться в другие места, в том числе в Кальбу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 апреля.

В России планируют ввести повышенные выплаты домохозяйкам

В Госдуму планируют внести законопроект о повышенных выплатах домохозяйкам. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

В рамках законопроекта домохозяйкам планируют приравнять ежемесячную выплату к прожиточному минимуму, который установлен, чей среднедушевой доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума. Нилов добавил, что заключение от правительства ждут после майских праздников.

Законопроект будут обсуждать одновременно с подготовкой проекта бюджета на следующий год, а также с обсуждением нового размера МРОТ и прожиточного минимума. По информации Нилова, необходимо понимать, что будут выделены средства на индексацию пособий по безработице. Он добавил, что домохозяйки соответствуют критериям нуждаемости, поскольку они занимаются именно домашним хозяйством, что можно подтвердить. Он подчеркнул, что это не просто люди, которые сидят дома без семьи и ничего не делают или не ищут работу.

В законопроекте также предлагается установить повышенные пособия для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства. Кроме того, авторы законопроекта считают необходимым учитывать этот период в общем страховом пенсионном стаже, передает РИА Новости.

В российских школах введут единое расписание уроков

Введение единого расписания уроков позволит точно контролировать нагрузку педагогов, а также предотвратит перегрузку детей. Подробности о новой системе учета рабочего времени учителей рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал он журналистам РИА Новости.

По его словам, новая система учета позволит точно отслеживать, сколько уроков провел учитель для какого количества учеников. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе NEWS.ru объяснил, что нововведение снизит и нагрузку с учеников, а также сократит число контрольных и проверочных работ.

Единое расписание начнет работать в российских школах с 1 сентября 2025 года. Также будут установлены нормы контрольных и проверочных работ, в том числе и всероссийских. Их количество не должно превышать 10% от общего числа уроков по программе.

Человекоподобные роботы пробежали полумарафон вместе с людьми

В Китае впервые состоялся полумарафон, в котором приняли участие роботы. На дистанции 21 километр вместе с людьми, но на отдельной дорожке, стартовали 21 модель от местных производителей.

Однако не всем роботам удалось успешно преодолеть дистанцию: некоторые не смогли стартовать, а другие столкнулись с препятствиями. Работникам компаний-производителей пришлось активно поддерживать своих роботов во время забега.

По информации Reuters, в марафоне даже определили победителя. Им стал Tiangong Ultra из Пекинского инновационного центра робототехники человека. Он преодолел дистанцию за 2 часа 40 минут. При этом батареи ему меняли всего три раза.

Не всем роботам удалось успешно преодолеть дистанцию Источник: EUC-Media

Среди людей победителем стал мужчина, который пробежал дистанцию за 1 час 2 минуты.

Студенты российских вузов начнут получать стипендию Жириновского

Правительство Российской Федерации учредило стипендию имени Владимира Жириновского для студентов, курсантов высших учебных заведений, аспирантов и адъюнктов, которые достигли значительных успехов в области востоковедения и государственного управления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба кабинета министров.

С 1 сентября ежегодно будут назначать десять стипендий для студентов, каждая из которых составит 15 тысяч рублей в месяц. Также десять стипендий выделят для аспирантов. Их выплата составит 20 тысяч рублей в месяц. Выплаты будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будет проводиться специалистами Министерства науки и высшего образования.

Претенденты на стипендии должны иметь оценки «отлично» и «хорошо» по итогам аттестаций. Также требуется наличие публикаций в научных изданиях и участие в конференциях. Будут учитываться гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, а также победы во всероссийских или международных конкурсах.

Акулы заговорили

Акулы, которые живут в неволе в Окленде в Новой Зеландии, заговорили. Раньше считалось, что они немые. Размер этих акул небольшой (до двух метров, но чаще меньше метра). Куньи не очень агрессивны.

Когда ихтиологи пытались взять их в руки, акулы издавали звуки, похожие на щелканье или тиканье часов. Ученые решили, что так акулы выражают свой испуг, об этом опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Россиян выгнали с пляжа в ОАЭ

Несколько российских туристов были вынуждены покинуть пляж в ОАЭ из-за нарушения дресс-кода. Подробности об этом рассказывает TourDom со ссылкой на свидетельницу инцидента — россиянку, проживающую в отеле в Фуджейре.

Рядом с отелем есть пляж. Женщина отмечает, что из-за недавнего разлива нефти туристов возят купаться в другие места, в том числе в Кальбу, расположенную в 10 километрах южнее. Этот пляж находится в соседнем эмирате Шарджа.

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах нефти», — поделилась россиянка.