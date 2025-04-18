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Происшествия «Парня парализовало»: в соцсетях сообщают о жесткой драке в Ярославле. Что рассказали в органах

«Парня парализовало»: в соцсетях сообщают о жесткой драке в Ярославле. Что рассказали в органах

Публикуем комментарий полиции и следственного комитета

3 877
37 комментариев
По ярославским соцсетям расходится видео драки | Источник: Плохие новости 18+ / TelegramПо ярославским соцсетям расходится видео драки | Источник: Плохие новости 18+ / Telegram

По ярославским соцсетям расходится видео драки

Источник:

Плохие новости 18+ / Telegram

С вечера 17 апреля по соцсетям расходится видео жуткой драки, которая якобы произошла в центре Ярославля. Кадры с логотипом и сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале «Плохие новости 18+».

«Юноша хотел показать свою силу, но в итоге превратил сверстника в инвалида. После конфликта молодой человек догнал парня и перекинул его через себя. У бедолаги сломаны позвонки — он остался парализованным. Очевидцы бросились перемещать пострадавшего, взяв его за руки и ноги», — сообщается в телеграм-канале.

На кадрах видно, что один молодой человек хватает второго, приподнимает и резко бросает на асфальт. После этого пострадавший перестает двигаться. Его пытаются тормошить, хватают за руки и за ноги, перетаскивают к стене здания.

Видео драки

Источник:

Плохие новости 18+ / Telegram

Место, где произошло нападение, визуально похоже на Комсомольскую улицу в Ярославле. Однако в ярославской полиции порталу 76.RU прокомментировали, что сообщений и заявлений по данному факту в правоохранительные органы не поступало.

«По видео, размещенному в сети Интернет, руководством УМВД инициировано проведение проверки. Устанавливаются участники инцидента», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области дали аналогичный комментарий:

«Следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка в связи с появившимися публикациями о совершении противоправных действий в отношении подростка в Ярославле, которому в результате были причинены телесные повреждения. По указанию руководителя следственного управления Александра Бессмельцева по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой указанной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение».

Ход проверки поставлен руководством регионального следственного управления на контроль.

Напомним, в марте в уличной драке в центре Ярославля погиб врач из Санкт-Петербурга.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Драка Следственный комитет Полиция
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Комментарии
37
с++
3 часа
как соотносится "У бедолаги сломаны позвонки — он остался парализован" и "сообщений и заявлений по данному факту в правоохранительные органы не поступало"
Гость
3 часа
Пока таскали ещё доломали.
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