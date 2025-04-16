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Происшествия «Мальчик сильно-сильно кричал»: мать убила троих детей — подробности трагедии в Сибири

«Мальчик сильно-сильно кричал»: мать убила троих детей — подробности трагедии в Сибири

Женщина уже признала свою вину. А соседи говорят, что ее семья всегда вызывала опасения у местных жителей

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13 комментариев
Источник:

Городские медиа

На днях всю страну потрясла шокирующая новость — 29-летняя жительница Канска в Красноярском крае убила троих своих детей. Четырехлетнюю девочку она задушила, а семимесячного и восьмилетнего мальчиков зарубила топором. Голову младшего сына женщина поставила в сервант.

Выжил только четвертый ребенок — семилетний мальчик, который в это время был в школе, и вернулся домой лишь к концу кровавой расправы над его братьями и сестрой.

Оказалось, женщина давно находилась на учете в психоневрологическом диспансере, а вся семья стояла на учете в органах профилактики из-за того, что отец семейства поднимал на детей руку.

Наши коллеги из NGS24.RU приехали в Канск, пообщались с соседями и городской администрацией о том, почему такая неблагополучная семья осталась без фактического надзора. Все подробности, а также информация из силовых ведомств — в коротком видео чуть выше.

В среду, 16 апреля, стало известно, что подозреваемую женщину отправили в СИЗО на два месяца. Также в прокуратуре сообщили, что ей предстоит психиатрическое лечение.

На суде по мере пресечения мать, убившая троих детей, полностью признала свою вину.

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Ирина ХаритонИрина Харитон
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
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Комментарии
13
Гость
16 апреля, 19:08
Кошмар,где были контролирующие органы,которые ежемесячно ходят за зарплатой
Гость
21 час
Опять собаки загрызли?!Психанутые мамаши страшнее любых собак и даже волков.
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