«Мальчик сильно-сильно кричал»: мать убила троих детей — подробности трагедии в Сибири

Источник: Городские медиа

На днях всю страну потрясла шокирующая новость — 29-летняя жительница Канска в Красноярском крае убила троих своих детей. Четырехлетнюю девочку она задушила, а семимесячного и восьмилетнего мальчиков зарубила топором. Голову младшего сына женщина поставила в сервант.

Выжил только четвертый ребенок — семилетний мальчик, который в это время был в школе, и вернулся домой лишь к концу кровавой расправы над его братьями и сестрой.

Оказалось, женщина давно находилась на учете в психоневрологическом диспансере, а вся семья стояла на учете в органах профилактики из-за того, что отец семейства поднимал на детей руку.

Наши коллеги из NGS24.RU приехали в Канск, пообщались с соседями и городской администрацией о том, почему такая неблагополучная семья осталась без фактического надзора. Все подробности, а также информация из силовых ведомств — в коротком видео чуть выше.

В среду, 16 апреля, стало известно, что подозреваемую женщину отправили в СИЗО на два месяца. Также в прокуратуре сообщили, что ей предстоит психиатрическое лечение.