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Происшествия «Реанимация и полиция»: в Ярославле у супермаркета скончался прохожий

«Реанимация и полиция»: в Ярославле у супермаркета скончался прохожий

Что известно об инциденте

5 141
20 комментариев
В Ярославле мужчина скончался у магазина | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле мужчина скончался у магазина | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле мужчина скончался у магазина

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Вечером 15 апреля у супермаркета в Красноперекопском районе Ярославля скончался прохожий. Очевидцы заметили лежащего на асфальте мужчину неподалеку от дома № 13 на улице Бахвалова.

Рядом хлопотали медики. На фото, сделанных очевидцами, видно специальное оборудование и провода.

«На месте работает реанимация и полиция», — написали жители города в Телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Оказалось, что мужчине стало плохо. В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области уточнили, что его смерть не связана с криминалом. Правоохранители организовали проверку. Сейчас им предстоит выяснить данные умершего мужчины.

«У него не было при себе документов», — уточнили в региональном СУ СКР.

Ранее в Ярославской области озвучили приговор организатору убийства семьи фермера из Гаврилов-Ямского района. Мужчина спланировал преступление, чтобы украсть деньги у своего знакомого.

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Комментарии
20
Гость
16 апреля, 13:33
Пенсионный фонд доволен
Гость
22 часа
Погода тяжёлая.19 вспышек,магнитные бури.Сердечники страдают.
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