«Реанимация и полиция»: в Ярославле у супермаркета скончался прохожий

Вечером 15 апреля у супермаркета в Красноперекопском районе Ярославля скончался прохожий. Очевидцы заметили лежащего на асфальте мужчину неподалеку от дома № 13 на улице Бахвалова.
Рядом хлопотали медики. На фото, сделанных очевидцами, видно специальное оборудование и провода.
«На месте работает реанимация и полиция», — написали жители города в Телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Оказалось, что мужчине стало плохо. В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области уточнили, что его смерть не связана с криминалом. Правоохранители организовали проверку. Сейчас им предстоит выяснить данные умершего мужчины.
«У него не было при себе документов», — уточнили в региональном СУ СКР.
Ранее в Ярославской области озвучили приговор организатору убийства семьи фермера из Гаврилов-Ямского района. Мужчина спланировал преступление, чтобы украсть деньги у своего знакомого.