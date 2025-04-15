«Обнаружена погибшая»: в МЧС назвали причину пожара в квартире в Ярославле

В Ярославле 15 апреля случился смертельный пожар Источник: МЧС Ярославской области











15 апреля в Ярославле на улице Здоровья в Заволжском районе произошел смертельный пожар.

«При пожаре пострадал 37-летний мужчина, который впоследствии был госпитализирован в больницу. В квартире обнаружена погибшая женщина», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Последствия пожара оказались тяжелыми Источник: МЧС Ярославской области

На ликвидацию возгорания выехало 9 единиц техники и 25 пожарных. Как сообщили в пресс-службе МЧС, причина возгорания — попадание тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы. Была угроза распространения огня на соседние помещения.

«В результате пожара уничтожена отделка квартиры на площади 40 квадратных метров, а также смежный соседний балкон. Повреждены входные двери квартир на этаже, а также закопчена лестничная клетка», — уточнили в МЧС Ярославской области.

На фотографиях видны последствия пожара Источник: МЧС Ярославской области