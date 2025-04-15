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Происшествия «Обнаружена погибшая»: в МЧС назвали причину пожара в квартире в Ярославле

«Обнаружена погибшая»: в МЧС назвали причину пожара в квартире в Ярославле

Публикуем подробности происшествия

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12 комментариев
В Ярославле 15 апреля случился смертельный пожар | Источник: МЧС Ярославской областиВ Ярославле 15 апреля случился смертельный пожар | Источник: МЧС Ярославской области

В Ярославле 15 апреля случился смертельный пожар

Источник:

МЧС Ярославской области

15 апреля в Ярославле на улице Здоровья в Заволжском районе произошел смертельный пожар.

«При пожаре пострадал 37-летний мужчина, который впоследствии был госпитализирован в больницу. В квартире обнаружена погибшая женщина», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Последствия пожара оказались тяжелыми | Источник: МЧС Ярославской областиПоследствия пожара оказались тяжелыми | Источник: МЧС Ярославской области

Последствия пожара оказались тяжелыми

Источник:

МЧС Ярославской области

На ликвидацию возгорания выехало 9 единиц техники и 25 пожарных. Как сообщили в пресс-службе МЧС, причина возгорания — попадание тлеющего табачного изделия на сгораемые материалы. Была угроза распространения огня на соседние помещения.

«В результате пожара уничтожена отделка квартиры на площади 40 квадратных метров, а также смежный соседний балкон. Повреждены входные двери квартир на этаже, а также закопчена лестничная клетка», — уточнили в МЧС Ярославской области.

На фотографиях видны последствия пожара | Источник: МЧС Ярославской областиНа фотографиях видны последствия пожара | Источник: МЧС Ярославской области

На фотографиях видны последствия пожара

Источник:

МЧС Ярославской области

Ранее стало известно о том, как несколько пожарных машин с сиренами съехались к зданию торгового центра в Заволжском районе Ярославля.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Пожар Огонь Возгорание Пожарные
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Комментарии
12
Гость
15 апреля, 21:02
Пожарные ещё приезжают в отличие от скорой и полицаев, это наверное скоро закончится по плану
Гость
15 апреля, 21:05
в масквабаде пожилую женщину которая была в заложниках у дон донов ударил и таскал за волосы в метро догадайтесь кто?
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