«Великое стояние»: у крупного ярославского торгового центра собралась пробка. Видео

В Ярославле из-за массовой аварии растет пробка у крупного торгового центра Источник: читательница 76.RU











Днем в воскресенье, 13 апреля, под Ярославлем собралась гигантская пробка на выезде из торгово-развлекательного комплекса «Вернисаж». Об этом сообщают читатели 76.RU.

«У „Вернисажа“ четыре машины. Скорой не видно. Там пробка в сторону выезда на Калинина. С территории торгового центра из-за аварии не выехать. Тут великое стояние», — сообщила наша читательница.

Предварительно, на пересечении улиц Калинина и Дорожной столкнулись несколько машин.

На улице Калинина растет пробка из-за ДТП Источник: читательница 76.RU

«Там стоят четыре разбитые машины. За синим грузовиком — разбитая „Пежо“, которая врезалась в забор, а также „Актавия“, которая тоже подбитая. И там за машиной ДПС еще одна подбитая машина стоит», — передает с места событий очевидица.

Мы запросили данные по аварии в ярославском управлении МВД.

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Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП растет затор как со стороны выезда с ТРК, так и на въезд. Участки дорог окрасились в бордовый.

В Ярославле растет пробка у «Вернисажа» Источник: «Яндекс.Карты»











По словам читателей, в пробку попали десятки автомобилистов.

Обновление на 16:55 13 апреля.

По данным полиции, на улице Калинина столкнулись четыре авто: «Пежо», «Киа», «Шкода» и «Газель».