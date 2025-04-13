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«Великое стояние»: у крупного ярославского торгового центра собралась пробка. Видео

Первые подробности с места событий

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13 комментариев
В Ярославле из-за массовой аварии растет пробка у крупного торгового центра | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле из-за массовой аварии растет пробка у крупного торгового центра | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле из-за массовой аварии растет пробка у крупного торгового центра

Источник:

читательница 76.RU

Днем в воскресенье, 13 апреля, под Ярославлем собралась гигантская пробка на выезде из торгово-развлекательного комплекса «Вернисаж». Об этом сообщают читатели 76.RU.

«У „Вернисажа“ четыре машины. Скорой не видно. Там пробка в сторону выезда на Калинина. С территории торгового центра из-за аварии не выехать. Тут великое стояние», — сообщила наша читательница.

Предварительно, на пересечении улиц Калинина и Дорожной столкнулись несколько машин.

На улице Калинина растет пробка из-за ДТП

Источник:

читательница 76.RU

«Там стоят четыре разбитые машины. За синим грузовиком — разбитая „Пежо“, которая врезалась в забор, а также „Актавия“, которая тоже подбитая. И там за машиной ДПС еще одна подбитая машина стоит», — передает с места событий очевидица.

Мы запросили данные по аварии в ярославском управлении МВД.

Предварительно, на Калинина столкнулись четыре авто | Источник: читательница 76.RUПредварительно, на Калинина столкнулись четыре авто | Источник: читательница 76.RU
Проезд затруднен в районе «Вернисажа» | Источник: читательница 76.RUПроезд затруднен в районе «Вернисажа» | Источник: читательница 76.RU
На перекрестке стоит разбитая «Газель» | Источник: читательница 76.RUНа перекрестке стоит разбитая «Газель» | Источник: читательница 76.RU
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В районе ДТП&nbsp;— многокилометровый затор | Источник: читательница 76.RUВ районе ДТП&nbsp;— многокилометровый затор | Источник: читательница 76.RU

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП растет затор как со стороны выезда с ТРК, так и на въезд. Участки дорог окрасились в бордовый.

В Ярославле растет пробка у «Вернисажа» | Источник: «Яндекс.Карты»В Ярославле растет пробка у «Вернисажа» | Источник: «Яндекс.Карты»

В Ярославле растет пробка у «Вернисажа»

Источник:

«Яндекс.Карты»

По словам читателей, в пробку попали десятки автомобилистов.

Обновление на 16:55 13 апреля.

По данным полиции, на улице Калинина столкнулись четыре авто: «Пежо», «Киа», «Шкода» и «Газель».

«По предварительной информации Госавтоинспекции без пострадавших», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пробка Авария ДТП ТРК Ярославский Вернисаж
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Комментарии
13
Гость
4 часа
Там надо стрелку доп. делать на поворот к вернисажу снизу. Чтобы повернуть в тц, ждать приходится долго, вот там и изощряются, как бы быстрее и "умнее" повернуть!
265837324
5 часов
Не Актавия, а Октавия, которая Шкода.
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