Питбуль набросился на малыша в Нижегородской области. Хозяева собаки попытались сбежать: новости 12 апреля

Хозяева питбуля обвинили в происходящем маму мальчика Источник: Ольга Груздева / Кантаурово село и другая информация (г.о.г.Бор) / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 апреля.

Взрыв в Приморском крае

В городе Лесозаводске случился пожар на предприятии, где занимаются производством пластиковых окон. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров и перекинулся на складское помещение, расположенное рядом с магазином. Об этом нашим коллегам с «Vladivostok1.ru» рассказали в главном управлении МЧС по Приморскому краю.

Спустя некоторое время площадь возгорания увеличилась до 350 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два сотрудника предприятия, которые занимались погрузкой и разгрузкой. Они получили ожоги и были срочно госпитализированы в городскую больницу Лесозаводска.

Очевидцы отмечают, что пожар перекинулся на склад магазина «Светофор». Местные жители сняли на видео момент взрыва, который, по их словам, произошел из-за взрыва одного из больших холодильников.

Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров Источник: Newsbox / Telegram

К 13:30 пожар был локализован на площади 350 квадратных метров, а к 13:55 открытое горение было полностью потушено. На месте работали пять пожарных машин и 13 человек.

В Екатеринбурге развернули спецоперацию по спасению кота

В Екатеринбурге кот, живущий в квартире на 21-м этаже, выбрался из окна и не смог залезть обратно. Местные жители развернули спецоперацию по спасению животного — растянули покрывало, чтобы поймать пушистика при падении, и стали искать жильцов квартиры. Об этом сообщают наши коллеги из E1.RU.

К счастью, хозяин кота вовремя подоспел и смог подхватить питомца.

Очевидцы записывали момент со спасением кота на видео Источник: E1.RU / Telegram

В Китае худым и стройным запретили выходить на улицу

В северных регионах Китая, включая Пекин, объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 150 км/ч. В связи с этим были отменены массовые мероприятия, а службы переведены в режим повышенной готовности.

Людей с весом до 50 кг призвали не выходить на улицу, потому что сильный ветер может представлять опасность, сообщает тайваньский телеканал FTV News.

Ветер сносит буквально всё на своем пути Источник: FTV News

В Приморском крае из-за контейнеровоза чуть не погибли рыбаки

В районе Щитовой во Владивостоке произошло столкновение между контейнеровозом «Мария Сочи» и рыбацким катером. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Svodka25.

На видео, опубликованном в канале, рыбаки рассказывают, что они смогли удержать лодку, несмотря на то, что ее начало тянуть. В момент столкновения катер стоял на якоре, но контейнеровоз наехал на него и зацепил якорь. К счастью, рыбаки успели спастись, и никто не пострадал.

Источник: Svodka25 / Telegram

В МВД объяснили, почему ребенку могут не выдать загранпаспорт

Отказать при выдаче загранпаспорта могут, если один из родителей запретил выезд из Российской Федерации. В таком случае ребенку даже не станут его оформлять.

Сотрудники МВД рекомендуют убедиться, что такого запрета у ребенка нет, перед тем как подавать заявление на оформление. А вообще загранпаспорт можно оформить сразу после рождения ребенка. Если ему еще не исполнилось 14 лет, то данные можно внести в паспорт родителя, но только если это паспорт старого образца.

В России предложили запретить шоу «Беременна в 16» (16+)

В России предлагают запретить популярное телевизионное шоу «Беременна в 16» (16+), которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16» (16+). С такой инициативой выступила Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, во время открытого диалога с Григорием Гуровым, руководителем Федерального агентства по делам молодежи.

По ее мнению, программа способствует нормализации подростковой беременности. Лазуткина также отметила, что 16-летняя девушка не сможет воспитать полноценного гражданина. Ее поддержала Елена Перминова, глава комитета по соцполитике.

В Госдуме пересмотрели правила оплаты ЖКУ

С 2026 года штрафы и пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг будут начисляться по сниженной ставке в 9,5%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Предполагалось, что санкции за просрочку оплаты ЖКУ будут начислять по текущей ставке в 21%. Кошелев отметил, что изменения будут стимулировать граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги и предотвращать рост задолженности и ухудшения финансового положения населения.

По мнению парламентария, также необходимо пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит за коммунальные услуги вовремя. Он подчеркнул, что ни введение штрафных санкций, ни изменение ключевой ставки Центрального банка не приведут к уменьшению задолженности за жилье и коммунальные услуги.

Питбуль набросился на ребенка в Нижегородской области

В селе Кантаурово Борского района питбуль напал на четырехлетнего мальчика. Из-за этого у малыша осталась рваная рана на руке.

Очевидцы рассказали нашим коллегам из «NN.RU», что в момент нападения мальчик шел по улице со своей тетей. К магазину подъехал автомобиль, из которого выскочил питбуль и бросился к ребенку. Женщина успела взять племянника на руки, но собака всё равно смогла до него добраться.

«Юля накрыла его собой на земле, боролась до последнего, сама пострадала. Прибежал хозяин. Вы представляете, он разжимал руками челюсть [питбулю], чтобы он отпустил руку», — рассказали местные жители.

На крики женщины сбежались соседи и оказали мальчику первую помощь. Ребенка отвезли в больницу, где ему зашили рану и сделали уколы.

Как пояснили очевидцы, питбуля привезла пара средних лет. Хозяин агрессивной собаки — их сын. Они якобы заявили, что «застегнули не на ту петельку намордник». Кроме того, они не посчитали это происшествие тяжелым и даже пытались сбежать.

Собака укусила мальчика за руку Источник: Ольга Груздева / Кантаурово село и другая информация (г.о.г.Бор) / Vk.com











«В то время, как мой сын с рваной раной на руке терял сознание! Они назвали это случайностью, а не халатностью! Обвинили меня еще, что я неправильно воспитала сына, что он плохо реагирует на собак!» — рассказала мама пострадавшего ребенка.