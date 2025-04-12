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Происшествия В США снова рухнул самолет. Он упал на машину и взорвался, погибли люди

В США снова рухнул самолет. Он упал на машину и взорвался, погибли люди

Водитель автомобиля чудом выжил в пожаре

1 827
9 комментариев
Кадр с места трагедии | Источник: nbcmiami.comКадр с места трагедии | Источник: nbcmiami.com

Кадр с места трагедии

Источник:

nbcmiami.com

11 апреля во Флориде самолет Cessna 310 упал на дорогу. Это легкий двухмоторный самолет, на его борту находилось трое человек. Все они погибли. Еще один человек, находившийся на земле, получил травмы.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет вылетел из аэропорта Бока-Ратон около 10:10 утра и направлялся в международный аэропорт Таллахасси. Вскоре после вылета пилот сообщил о технической неисправности. Он говорил, что у него заклинило руль управления.

Самолет за мгновения до того, как он рухнул | Источник: nbcmiami.comСамолет за мгновения до того, как он рухнул | Источник: nbcmiami.com

Самолет за мгновения до того, как он рухнул

Источник:

nbcmiami.com

Пожарные тушат огонь | Источник: nbcmiami.comПожарные тушат огонь | Источник: nbcmiami.com

Пожарные тушат огонь

Источник:

nbcmiami.com

По информации сервиса Flightradar, воздушное судно кружило в воздухе, пытаясь вернуться в аэропорт. Однако через 10 минут самолет рухнул на перекресток.

По дороге в это время ехал Toyota Prius. Машина оказалась в эпицентре взрыва. По автомобилю ударили обломки, а от удара его отбросило в дерево.

«Я проехал прямо через огненный шар», — рассказал водитель журналистам телеканала WPTV.

Еще один кадр с места ЧП | Источник: nbcmiami.comЕще один кадр с места ЧП | Источник: nbcmiami.com

Еще один кадр с места ЧП

Источник:

nbcmiami.com

Водителя зовут Пабло Тафур, он получил ожоги первой степени и другие травмы. Сейчас он в больнице, прогнозы врачей — хорошие.

Черный дым от пожара был виден на несколько километров вокруг. Мэр Бока-Ратон (города, в котором случилось ЧП) выразил соболезнования родственникам погибших.

Теперь ЧП будут изучать в Национальном совете по безопасности на транспорте. Уже известно, что Cessna был собран в 1977 году и считался надежным самолетом. Предварительный отчет по причинам аварии ожидается через 30 дней, финальный — в течение 1–2 лет.

Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.

Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.

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Комментарии
9
Гость
12 апреля, 07:39
и у них делает величие и несменяемость обиженный герантократ
Гость
12 апреля, 10:01
Самолёт был собран в 77 году. Собрали, наверное, хорошо, раз обрёл репутацию надёжного, но годы идут, а запчасти и механики в наши годы надёжны не всегда. Укатали сивку...
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