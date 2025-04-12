В США снова рухнул самолет. Он упал на машину и взорвался, погибли люди

Кадр с места трагедии Источник: nbcmiami.com











11 апреля во Флориде самолет Cessna 310 упал на дорогу. Это легкий двухмоторный самолет, на его борту находилось трое человек. Все они погибли. Еще один человек, находившийся на земле, получил травмы.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет вылетел из аэропорта Бока-Ратон около 10:10 утра и направлялся в международный аэропорт Таллахасси. Вскоре после вылета пилот сообщил о технической неисправности. Он говорил, что у него заклинило руль управления.

Самолет за мгновения до того, как он рухнул Источник: nbcmiami.com











Пожарные тушат огонь Источник: nbcmiami.com

По информации сервиса Flightradar, воздушное судно кружило в воздухе, пытаясь вернуться в аэропорт. Однако через 10 минут самолет рухнул на перекресток.

По дороге в это время ехал Toyota Prius. Машина оказалась в эпицентре взрыва. По автомобилю ударили обломки, а от удара его отбросило в дерево.

«Я проехал прямо через огненный шар», — рассказал водитель журналистам телеканала WPTV.

Еще один кадр с места ЧП Источник: nbcmiami.com











Водителя зовут Пабло Тафур, он получил ожоги первой степени и другие травмы. Сейчас он в больнице, прогнозы врачей — хорошие.

Черный дым от пожара был виден на несколько километров вокруг. Мэр Бока-Ратон (города, в котором случилось ЧП) выразил соболезнования родственникам погибших.

Теперь ЧП будут изучать в Национальном совете по безопасности на транспорте. Уже известно, что Cessna был собран в 1977 году и считался надежным самолетом. Предварительный отчет по причинам аварии ожидается через 30 дней, финальный — в течение 1–2 лет.