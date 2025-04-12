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Происшествия Спецоперация на Украине Дроны ВСУ атаковали Россию. Они убили молодого человека, ехавшего в авто

Дроны ВСУ атаковали Россию. Они убили молодого человека, ехавшего в авто

Трагедия произошла в Курской области

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6 комментариев
Дроны снова атаковали регионы России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДроны снова атаковали регионы России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дроны снова атаковали регионы России

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 12 апреля регионы России атаковали беспилотники ВСУ. По данным Минобороны, за полчаса были уничтожены 13 БПЛА над Курской и Ростовской областями. В Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Тем же днем там был ранен мирный житель.

«Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, шеи и левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь», — отчитался Вячеслав Гладков, губернатор региона.

В Курской области от другого удара погиб молодой человек. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

«В селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Водитель, который вез его из Курска, не пострадал», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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Комментарии
6
Гость
12 апреля, 09:48
а можно увидеть статисику, сколько мирных жителей в белгородской области погибло от дронов до февраля 22го?
Гость
12 апреля, 08:40
главное, чтобы царёк не заскучал... движуха должна быть
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