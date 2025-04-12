Дроны ВСУ атаковали Россию. Они убили молодого человека, ехавшего в авто

Дроны снова атаковали регионы России Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В ночь на 12 апреля регионы России атаковали беспилотники ВСУ. По данным Минобороны, за полчаса были уничтожены 13 БПЛА над Курской и Ростовской областями. В Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Тем же днем там был ранен мирный житель.

«Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, шеи и левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь», — отчитался Вячеслав Гладков, губернатор региона.

В Курской области от другого удара погиб молодой человек. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

«В селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Водитель, который вез его из Курска, не пострадал», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.