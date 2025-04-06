В Конго из-за наводнений погибли 20 человек, парализовано движение и закрыт главный аэропорт — кадры

Во многих районах республики нет водоснабжения Источник: Actualité











Наводнения, вызванные проливным дождем, начались в Конго с 4 на 5 апреля. Последствия стихийного бедствия устраняют до сих пор. В Киншасе пострадали районы, целые семьи, есть погибшие. Стихийное бедствие перекрыло доступ к более чем половине города и главному аэропорту страны, сообщает Associated Press.

«20 человек погибли в результате наводнений после ливней в Киншасе, расположенном в Конго», сообщает издание Actualité со ссылкой на данные больниц и моргов.

Тысячи людей оказались на улице Источник: Actualité











Из-за наводнений пострадала главная дорога, ведущая к аэропорту. Сообщается, что проезд для всех видов транспорта откроют лишь в течение 72 часов. Дорога также связывает Киншасу с остальной частью Конго, а чиновники беспокоятся, что это негативно скажется на торговле.

Кроме того, во многих районах республики нет водоснабжения. По словам министра здравоохранения провинции Патрисьена Нгонго, из-за наводнения обрушились стены в домах и зданиях, поэтому количество смертей увеличилось.