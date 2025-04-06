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Происшествия В Конго из-за наводнений погибли 20 человек, парализовано движение и закрыт главный аэропорт — кадры

В Конго из-за наводнений погибли 20 человек, парализовано движение и закрыт главный аэропорт — кадры

Люди вынуждены ночевать на автозаправочных станциях

1 654
11 комментариев
Во многих районах республики нет водоснабжения | Источник: Actualité Во многих районах республики нет водоснабжения | Источник: Actualité

Во многих районах республики нет водоснабжения

Источник:

Actualité

Наводнения, вызванные проливным дождем, начались в Конго с 4 на 5 апреля. Последствия стихийного бедствия устраняют до сих пор. В Киншасе пострадали районы, целые семьи, есть погибшие. Стихийное бедствие перекрыло доступ к более чем половине города и главному аэропорту страны, сообщает Associated Press.

«20 человек погибли в результате наводнений после ливней в Киншасе, расположенном в Конго», сообщает издание Actualité со ссылкой на данные больниц и моргов.

Тысячи людей оказались на улице | Источник: Actualité Тысячи людей оказались на улице | Источник: Actualité

Тысячи людей оказались на улице

Источник:

Actualité

Из-за наводнений пострадала главная дорога, ведущая к аэропорту. Сообщается, что проезд для всех видов транспорта откроют лишь в течение 72 часов. Дорога также связывает Киншасу с остальной частью Конго, а чиновники беспокоятся, что это негативно скажется на торговле.

Кроме того, во многих районах республики нет водоснабжения. По словам министра здравоохранения провинции Патрисьена Нгонго, из-за наводнения обрушились стены в домах и зданиях, поэтому количество смертей увеличилось.

Источник: Actualité Источник: Actualité
Источник: Actualité Источник: Actualité
Источник: Actualité Источник: Actualité

Большинство людей оказались на улице. Многие семьи вынуждены ночевать на автозаправочных станциях или у родственников. Ситуация критическая, требуется помощь, передает Actualité.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Наводнение Конго Стихийное бедствие
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Комментарии
11
Гость
6 апреля, 17:53
Надо срочно отправить врачей, спасателей, медикаменты, стройматериалы и много денег
Гость
6 апреля, 17:52
Таврический уже отдал приказ об отправке гуманитарной помощи и денег? Времени на раскачку нет, бюджетникам приготовиться 👏💰💰💰💰💰💰💰
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