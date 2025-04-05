В Таганроге массовое нашествие комаров, насекомых можно собирать горстями: новости 5 апреля

Всё это — комары в Таганроге Источник: Комсомольская правда / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 апреля.

Россиянам рассказали, какие условия необходимы для высокой пенсии

Для получения большой пенсии важно работать официально и иметь высокую зарплату, рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она отметила, что серые схемы снижают страховые взносы и пенсионные коэффициенты (ИПК).

За год работы с белой высокой зарплатой можно набрать до 10 ИПК. Также Бессараб рекомендовала формировать добровольные пенсионные накопления, которые государство поможет дофинансировать до 360 тысяч рублей.

Известно, что некоторые работодатели поддерживают сотрудников дополнительными соцпакетами, включая софинансирование добровольных сбережений, передает «Лента.ру».

Крупный пожар в Подмосковье

В Подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар в частном доме, расположенном на улице Аллейной. Столб черного дыма был виден в разных частях города.

В доме находился частный хостел, рассчитанный на 20 человек, хотя на картах он не был отмечен. По словам местных жителей, дом изначально строился как отель, но его владелица умерла три года назад, не получив оплату за работу.

Кадры с места происшествия Источник: ЧП Дмитров / T.me

Очевидцы отмечают, что дом был в плохом состоянии, и, вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пожар локализовали, рассказали в МЧС нашим коллегам с MSK1.RU.

Из здания вырываются языки пламени Источник: ЧП Дмитров / T.me

За неправильный забор на даче можно получить штраф

Даже на своем участке важно соблюдать определенные правила, в том числе при установке забора. Если ограждение не соответствует нормам, соседи могут его не одобрить, как отмечает юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Например, рекомендуется, чтобы высота забора составляла от 1,2 до 1,8 метра. По закону, дачник может обойтись и без забора, но если он всё-таки решит его установить, то ограждение не должно нарушать архитектурный облик территории. За это предусмотрен штраф.

Ограничения могут быть установлены местными нормами, а за их нарушение также полагается штраф. В Московской области его размер составляет от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для физических лиц — до 30 тысяч рублей, передает «Прайм».

Последствия урагана в Сибири

Из-за сильного ветра в Сибири пострадали более 10 человек, горят населенные пункты, огонь охватывает дома, постройки и деревья.

В Хакасии 11 человек получили травмы из-за урагана, пятеро госпитализированы. Медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. В регионе объявлен режим ЧС из-за пожаров.

В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома Источник: «Кобзев на связи» / Telegram

В Иркутской области ураган повредил дома и деревья в Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне и Чуне. В Красноярске из-за ветра погибла женщина, упав с балкона во время урагана. На Северо-Енисейской улице обрушилась кровля, из-за чего пострадал мужчина.

С торгового центра «Сибирь» крышу тоже унесло Источник: «Тайшет24» / Telegram

На Красноярск надвигается пыльная буря. О подробностях и последствиях урагана в регионе можно узнать в онлайн-трансляции.

Балкон, с которого упала женщина Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю











Мужчина оказался под завалами Источник: МВД24 / Telegram











Полчища комаров атакуют Таганрог

Насекомые заполонили улицы, подъезды и помещения города. В Telegram-канале «Осторожно, новости» публикуют кадры и рассказывают, что комары собираются огромными тучами вокруг уличных фонарей и других источников света. Это создает серьезные неудобства для горожан.

Нашествие комаров в Таганроге Источник: Комсомольская правда / Telegram

В некоторых общественных местах, включая банковские отделения, насекомые буквально покрывают пол.

Очевидцы показывают в соцсетях, что комары находятся даже в банковских отделениях Источник: Комсомольская правда / Telegram

Источник: Комсомольская правда / Telegram