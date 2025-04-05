В Таганроге массовое нашествие комаров, насекомых можно собирать горстями: новости 5 апреля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 апреля.
Россиянам рассказали, какие условия необходимы для высокой пенсии
Для получения большой пенсии важно работать официально и иметь высокую зарплату, рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она отметила, что серые схемы снижают страховые взносы и пенсионные коэффициенты (ИПК).
За год работы с белой высокой зарплатой можно набрать до 10 ИПК. Также Бессараб рекомендовала формировать добровольные пенсионные накопления, которые государство поможет дофинансировать до 360 тысяч рублей.
Известно, что некоторые работодатели поддерживают сотрудников дополнительными соцпакетами, включая софинансирование добровольных сбережений, передает «Лента.ру».
Крупный пожар в Подмосковье
В Подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар в частном доме, расположенном на улице Аллейной. Столб черного дыма был виден в разных частях города.
В доме находился частный хостел, рассчитанный на 20 человек, хотя на картах он не был отмечен. По словам местных жителей, дом изначально строился как отель, но его владелица умерла три года назад, не получив оплату за работу.
Очевидцы отмечают, что дом был в плохом состоянии, и, вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пожар локализовали, рассказали в МЧС нашим коллегам с MSK1.RU.
За неправильный забор на даче можно получить штраф
Даже на своем участке важно соблюдать определенные правила, в том числе при установке забора. Если ограждение не соответствует нормам, соседи могут его не одобрить, как отмечает юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
Например, рекомендуется, чтобы высота забора составляла от 1,2 до 1,8 метра. По закону, дачник может обойтись и без забора, но если он всё-таки решит его установить, то ограждение не должно нарушать архитектурный облик территории. За это предусмотрен штраф.
Ограничения могут быть установлены местными нормами, а за их нарушение также полагается штраф. В Московской области его размер составляет от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для физических лиц — до 30 тысяч рублей, передает «Прайм».
Последствия урагана в Сибири
Из-за сильного ветра в Сибири пострадали более 10 человек, горят населенные пункты, огонь охватывает дома, постройки и деревья.
В Хакасии 11 человек получили травмы из-за урагана, пятеро госпитализированы. Медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. В регионе объявлен режим ЧС из-за пожаров.
В Иркутской области ураган повредил дома и деревья в Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне и Чуне. В Красноярске из-за ветра погибла женщина, упав с балкона во время урагана. На Северо-Енисейской улице обрушилась кровля, из-за чего пострадал мужчина.
На Красноярск надвигается пыльная буря. О подробностях и последствиях урагана в регионе можно узнать в онлайн-трансляции.
Полчища комаров атакуют Таганрог
Насекомые заполонили улицы, подъезды и помещения города. В Telegram-канале «Осторожно, новости» публикуют кадры и рассказывают, что комары собираются огромными тучами вокруг уличных фонарей и других источников света. Это создает серьезные неудобства для горожан.
В некоторых общественных местах, включая банковские отделения, насекомые буквально покрывают пол.
Эта ситуация повторяется второй год подряд, но в этом году количество насекомых значительно увеличилось, а активность началась раньше обычного.