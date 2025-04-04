Рэпер Паша Техник скончался в больнице

Незадолго до этого артист пережил клиническую смерть Источник: the-flow.ru











Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в больнице в Таиланде. Об этом сообщил проект поддержки бывших наркозависимых «Выжившие». Артисту было 40 лет.

Ранее бывшая супруга Техника Ева Карицкая сообщила, что рэпер пережил клиническую смерть, но его сердце удалось завести. Близкие исполнителя хотели перевезти его в другую больницу на вертолете, но медики не выдавали разрешения на перевозку: Павел был слишком слаб. Завтра артисту планировали провести тесты, которые помогли бы определить, жив ли мозг Техника.

Как сообщил телеграм-канал Shot, причиной смерти Техника стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Также у рэпера развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать печень, почки и другие органы.

Рэпера ввели в кому после тяжелого отравления из-за приема наркотиков. У него было сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, а также острый респираторный дистресс-синдром.

Собрали всё, что известно об артисте Источник: Городские медиа

Паша Техник запомнился слушателям своими провокационными текстами, эксцентричными выходками и ярким сценическим образом. Он родился 1 июля 1984 года в Москве и с раннего возраста проявлял интерес к музыке и уличной культуре.

Музыкант прославился в начале 2010-х годов, когда начал активно выступать на андеграундной рэп-сцене. Его популярность значительно возросла после участия в Versus Battle (площадка для словесных битв между рэперами) в 2014 году. Его выступление привлекло внимание зрителей и закончилось скандалом: Паша Техник должен был выступить против петербургского рэпера Брола, однако вышел на сцену пьяным и устроил скандальный перформанс. Батл так и не состоялся. Видео с мероприятия стало вирусным, собрало миллионы просмотров и принесло Паше популярность.

Это не единственное, чем рэпер привлек публику. Паша Техник известен своими провокационными и часто абсурдными видеообращениями в социальных сетях. Образ рэпера в маске, который не боится шокировать публику, стал его визитной карточкой.

Однако его карьера не обошлась без трудностей. Паша не раз открыто говорил о своих проблемах с зависимостями, включая наркотическую. В 2018 году он прошел курс лечения, но вскоре после этого снова столкнулся с трудностями, связанными с алкоголем и наркотиками.

Кроме того, Паша Техник неоднократно имел проблемы с законом, включая аресты за вождение в нетрезвом состоянии. Эти инциденты также оказывали влияние на его карьеру и личную жизнь.

Рэпер два раза сидел в тюрьме. В 2008 году его арестовали по статье 228 (приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков) и отравили в колонию строгого режима в Карелию на пять лет. В 2019-м рэпера лишили водительских прав из-за пьяного вождения, а в 2020-м приговорили к 11 месяцам заключения. В это время соцсети вела жена рэпера.

Освободившись в 2021 году, Паша Техник попал в наркологическую клинику по принудительному направлению. После двухмесячного лечения он вернулся с обещанием завязать с запрещенными веществами, однако вскоре в Сети появились фото, на которых рэпер находился в неадекватном состоянии. Это привело к уходу жены, с которой у Паши ребенок. В 2022 году рэпер вновь прошел курс реабилитации, однако надолго эффекта не хватило.

7 октября этого же года в новостных Telegram-каналах появилась информация о том, что из-за злоупотребления наркотическими препаратами Паша Техник впал в кому. До этого в течение месяца у него были приступы эпилепсии. Рэпера подключили к аппарату ИВЛ, у него начался отек мозга. На следующий день, по сообщениям менеджера, Техник пришел в сознание. В тот же день его выписали из больницы.