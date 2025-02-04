Остались сапоги: в Ярославской области ищут тело провалившегося под лед велосипедиста

Тело велосипедиста еще ищут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Угличе Ярославской области ищут тело провалившегося под лед велосипедиста. ЧП произошло утром 3 февраля, но информации о мужчине до сих пор нет. Сейчас на месте работают специалисты.

— По данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи выехали на место, — рассказали 76.RU в СУ СКР по Ярославской области.

Личность погибшего не установлена. Источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что за сутки ориентировок о без вести пропавших в этом районе не поступало.

— По описанию утонул мужчина средних лет. Действительно на велосипеде, — рассказал наш собеседник. — История странная, поскольку там нашли его сапоги. Обычно велосипедисты не снимают обувь зимой.

О провалившемся под лед человеке правоохранителям сообщили очевидцы. Известно, что мужчину быстро унесло течением.

В Угличском районе еще с ноября 2024 года действует запрет о выходе на лед. Из-за аномально теплой зимы покров слишком тонкий, выходить на него опасно.