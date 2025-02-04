Остались сапоги: в Ярославской области ищут тело провалившегося под лед велосипедиста

В Угличе Ярославской области ищут тело провалившегося под лед велосипедиста. ЧП произошло утром 3 февраля, но информации о мужчине до сих пор нет. Сейчас на месте работают специалисты.
— По данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи выехали на место, — рассказали 76.RU в СУ СКР по Ярославской области.
Личность погибшего не установлена. Источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что за сутки ориентировок о без вести пропавших в этом районе не поступало.
— По описанию утонул мужчина средних лет. Действительно на велосипеде, — рассказал наш собеседник. — История странная, поскольку там нашли его сапоги. Обычно велосипедисты не снимают обувь зимой.
О провалившемся под лед человеке правоохранителям сообщили очевидцы. Известно, что мужчину быстро унесло течением.
В Угличском районе еще с ноября 2024 года действует запрет о выходе на лед. Из-за аномально теплой зимы покров слишком тонкий, выходить на него опасно.
По данным Слободского сельского поселения Угличского района самый ненадежный лед — лед, имеющий оттенок серого, матово-белого или желтого цвета. Он может обрушиться под человеком даже без предупреждающего треска. Находиться больше 10 минут в ледяной воде уже опасно для жизни.