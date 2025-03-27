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Происшествия обзор В Турции сгорел отель — не все туристы смогли выбраться живыми: новости 27 марта

В Турции сгорел отель — не все туристы смогли выбраться живыми: новости 27 марта

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3 комментария
Отель после пожара превратился в руины | Источник: turkiyetoday.comОтель после пожара превратился в руины | Источник: turkiyetoday.com

Отель после пожара превратился в руины

Источник:

turkiyetoday.com

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 марта.

В Египте погибли пятеро туристов во время погружения на батискафе

Утром 27 марта батискаф с 45 туристами на борту потерпел крушение около побережья одного из курортов в Хургаде. На данный момент известно о пяти погибших. Большинство пассажиров доставили в гостиницы или больницы. Судьба восьми человек остается неизвестной.

Одна из туристок рассказала РЕН ТВ, что авария произошла во время посадки на экскурсию: через два открытых люка в судно начала заливаться вода. По словам женщины, сильно пострадали ее мать и дочь — их госпитализировали и подключили к ИВЛ.

Местная прокуратура приступила к расследованию. Причины трагедии пока выясняются. В Хургаде отменили все погружения туристических батискафов и продажу билетов на них после затопления аппарата Sindbad.

Одна из россиянок, считавшихся погибшими, оказалась жива. Это 38-летняя Кристина Валиуллина из Башкирии. Сообщается, что власти страны в суматохе перепутали имена погибших.

Путин выступит на Международном Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом. В городе проходит VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Глава РФ выступит на пленарном заседании, которое станет финалом мероприятия.

Международный Арктический форум проводится с 2010 года. Его главными площадками уже становились Москва, Архангельск, Салехард, Петербург. В Мурманске мероприятие проходит уже шестой раз.

В Магаданской области лавина накрыла туристов

Группа из шести туристов попала под лавину на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области. Четверо из них погибли.

Сход снежной массы произошел в горах в 30 километрах от поселка Синегорье. Спасатели выдвинулись на помощь выжившим, но гористая местность мешает добраться до них оперативно.

Российского спортсмена лишили паралимпийских медалей

Российского лыжника и биатлониста Николая Полухина лишили золотой и двух серебряных медалей Паралимпиады-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в Международном паралимпийском комитете (IPC).

Повтор допинг-проб Полухина показал несоответствия в составе мочи, а также повреждение пробирки. На бутылке были следы от зубов, которые говорили о том, что образец открывали и закрывали. А анализ мочи, проведенный в 2018 году, показал, что состав ее изменился.

В Турции сгорел отель с туристами

В турецком городе Бурса при пожаре в отеле «Кервансарай» пострадали четыре человека, пишет CNN Türk. Еще двоих постояльцев спасти не удалось.

Огонь охватил всё здание

Источник:

РИА Новости / Telegram

Один из погибших — член турецкой сборной по лыжному спорту Беркин Уста, который представлял Турцию на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также от огня пострадали президент Ассоциации лыжных инструкторов Турции Яхья Уста и его мать Фикрие Уста. Каким образом они оказались в считавшемся закрытым отеле, не уточняется.

Причина возникновения пожара выясняется. Однако срок действия сертификата отеля истек, а его лицензию на ведение бизнеса не продлили. По итогам проверок, инициированных после трагического пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, отель был закрыт как не соответствующий требованиям безопасности 2 января 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Турция Пожар Отель Путин Египет Батискаф
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Комментарии
3
Гость
28 минут
ещё один регион - Саратов, будет выплачивать по сто тысяч(тысяча баксов) юным студенткам за рождение ребенка Править и драть налоги реально не с кого Всех оптимизировали по плану, СЛЕДУЮЩИЕ!!! СЛЕДУЮЩИЕ!!!! итак тысячу лет мясорубка работает без времени на раскачку
Гость
41 минута
в день росгвардии сына главного Дона наградили ведомственной медалью "За боевые заслуги" Порадуйтесь и возблагодарите Таврического 👑🌙 🌟 Все они очень любят нас по плану, без времени на раскачку
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