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Происшествия В Магаданской области сошла лавина — четверо туристов погибли

В Магаданской области сошла лавина — четверо туристов погибли

Спасатели не могут быстро добраться до выживших

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Туристы двигались в составе группы | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUТуристы двигались в составе группы | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Туристы двигались в составе группы

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Четверо туристов погибли при сходе лавины в Магаданской области. На поиски еще двоих человек отправляются спасатели. Об этом сообщили в МЧС России.

«Туристическая группа из 6 человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня, в 30 километрах от поселка Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один травмирован, еще один не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Гористая местность мешает спасателям оперативно добраться до места происшествия. Для эвакуации туристов направлена группа из восьми человек на вертолете Ми-8 МЧС России.

Одного туриста эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает Telegram-канал 112. Еще один участник похода пропал без вести.

Группа прибыла из Москвы, пишет SHOT. Они выходили из поселка Синегорье. Туристы были официально зарегистрированы и передвигались на лыжах. В составе было четыре девушки, мужчина и руководитель группы — 33-летний Никита Котляров. Он получил вывих.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Лавина Магаданская область Туристы МЧС Погибшие
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