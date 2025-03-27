В Магаданской области сошла лавина — четверо туристов погибли

Туристы двигались в составе группы Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Четверо туристов погибли при сходе лавины в Магаданской области. На поиски еще двоих человек отправляются спасатели. Об этом сообщили в МЧС России.

«Туристическая группа из 6 человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня, в 30 километрах от поселка Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один травмирован, еще один не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Гористая местность мешает спасателям оперативно добраться до места происшествия. Для эвакуации туристов направлена группа из восьми человек на вертолете Ми-8 МЧС России.

Одного туриста эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает Telegram-канал 112. Еще один участник похода пропал без вести.