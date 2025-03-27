В Египте погибли четверо российских туристов. Они погружались в батискафе

Батискаф регулярно проводил экскурсии Источник: egyptonlinetour.com











Четыре туриста из России погибли в результате инцидента с батискафом у берегов египетской Хургады. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

«27 марта около 10:00 на расстоянии одного км от берега произошла авария прогулочного батискафа „Синдбад“, принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде.

Судьба нескольких туристов выясняется. Большую часть находившихся на борту спасли и доставили в свои гостиницы и больницы Хургады. Все они — российские граждане, туристы компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — Biblio Globus Egypt Tours). Что именно произошло с батискафом, не сообщается.

Городские медиа обратились за комментарием к туроператору. Мы ожидаем ответа, чтобы дополнить новость.