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Происшествия В Египте погибли четверо российских туристов. Они погружались в батискафе

В Египте погибли четверо российских туристов. Они погружались в батискафе

На борту находились дети

1 590
5 комментариев
Батискаф регулярно проводил экскурсии | Источник: egyptonlinetour.comБатискаф регулярно проводил экскурсии | Источник: egyptonlinetour.com

Батискаф регулярно проводил экскурсии

Источник:

egyptonlinetour.com

Четыре туриста из России погибли в результате инцидента с батискафом у берегов египетской Хургады. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

«27 марта около 10:00 на расстоянии одного км от берега произошла авария прогулочного батискафа „Синдбад“, принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде.

Судьба нескольких туристов выясняется. Большую часть находившихся на борту спасли и доставили в свои гостиницы и больницы Хургады. Все они — российские граждане, туристы компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — Biblio Globus Egypt Tours). Что именно произошло с батискафом, не сообщается.

Городские медиа обратились за комментарием к туроператору. Мы ожидаем ответа, чтобы дополнить новость.

Собрали все, что известно о трагедии

Источник:

Городские медиа

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Египет Погибли туристы Хургада Генконсульство Инцидент
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Комментарии
5
Гость
6 часов
Нормальные люди давно не ездят к этим дикарям.Так же как и в ЕС ни ногой...
Гость
6 часов
...любопытство губит глупых...
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