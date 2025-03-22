На Пхукете перевернулся автобус с россиянами. Пассажиры выбивали стекла, чтобы выбраться: новости 22 марта

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Пхукете Источник: Thairath











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 марта.

Россиян предупредили о сильных магнитных бурях

Вспышка на Солнце направила облако плазмы к Земле. Ученые предупреждают, что из-за этого 23 марта россияне могут столкнуться с общим недомоганием из-за сильных магнитных бурь.

Подробностями об этом поделился руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, бури ожидаются «на стыке сегодняшних и завтрашних суток».

«Измерения, проведенные вблизи Солнца, показали исключительно высокую скорость и массу выброса плазмы. В этом году такие параметры наблюдаются впервые», — рассказал Богачев в эфире радио «Говорит Москва».

Россиянок не пустили в Эрмитаж из-за нарядной одежды

Две девушки не попали в Эрмитаж, потому что были якобы слишком нарядно одеты. Кассир решила, что посетительницы пришли на коммерческую съемку, и потребовала доплатить за это 10 тысяч рублей.

Девушки пытались возразить, что камер у них нет, так же как и нет пакетов со сменной одеждой. Однако уговоры так и не решили проблему девушек.

«Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные», — сообщила на видео fashion-блогер из Москвы Алекса.

Видео уже набрало более 3,2 миллиона просмотров. Теперь подписчики Алексы предлагают устроить флешмоб: специально прийти в музей «при полном параде» и потребовать, чтобы их пустили насладиться искусством.

Девушка рассказала об этом в своих соцсетях Источник: nealeksa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако позже Алексу в музей все-таки пустили, и она поделилась несколькими фотографиями, сделанными в интерьерах Зимнего дворца.

Neva.Today со ссылкой на слова Алексы утверждает, что ситуация разрешилась благодаря помощи неизвестного «симпатичного мужчины».

Сама блогер создает вирусные короткие видео. Ее аккаунт недавно преодолел отметку в 20 тысяч подписчиков и продолжает расти. В шапке профиля после этого случая она изменила описание на «Та самая, которую не пустили в Эрмитаж».

В Соцфонде рассказали, реально ли получать пенсию в 100 тысяч рублей

Россияне могут увеличить пенсию до 100 тысяч рублей. Для этого есть несколько способов. Чтобы получить пенсию в размере 145,69 рубля (текущий размер пенсионного коэффициента), необходим стаж работы не менее 62,5 года.

За год можно получить максимум десять пенсионных баллов при зарплате не менее 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Всё, что выше, не учитывается.

Для пенсии в 100 тысяч рублей нужно набрать не менее 625 баллов, для чего необходимо отработать 62,5 года. Чтобы увеличить количество баллов вдвое, можно обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а спустя восемь лет. Также поможет увеличить пенсионные баллы военная служба, уход за ребенком до 1,5 года, инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет, передает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.

Житель Владикавказа запихнул несколько коров в «Волгу»

Во Владикавказе мужчина решил перевозить коров на заднем сиденье «Волги». Однако сложность заключалась в том, что в автомобиле уже была одна корова.

Сначала животное сопротивлялось и не хотело садиться в автомобиль, но, ловко орудуя хвостом коровы, хозяин всё же запихнул ее внутрь. После этого с усилием закрыл дверь.

За интересным процессом наблюдали очевидцы и запечатлели всю картину на видео, которое разлетелось по местным пабликам региона. После этого мужчина стал местным героем. Оказалось, что у него в коллекции есть еще один «коровомобиль», который он использует для перевозки животных.

Мужчина пытается запихнуть корову в автомобиль Источник: BAZA

На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами

Четверо туристов пострадали в результате ДТП с автобусом на острове Пхукет в Таиланде. Подробности об этом рассказал генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

По предварительной информации, автобус упал на бок, когда водитель сделал резкий разворот Источник: Thairath











По информации правоохранительных органов Таиланда, в автобусе находилось 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь для обследования. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и выписали.

Представители туроператоров на острове сообщили, что авария произошла, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. Некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте. Полиция начала расследование причин ДТП, передает ТАСС.

По информации АТОР, туроператор и страховая компания поддерживают связь с родственниками пострадавших.

Кадры с места ДТП Источник: NHP