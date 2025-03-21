Тысячи человек без света, идет эвакуация: в Лондоне прогремел взрыв — кадры пожара

Из-за пожара без электричества остались около 16 тысяч человек Источник: X











Мощный взрыв на электроподстанции в Лондоне лишил электричества тысячи людей. Также была обесточена работа аэропорта Хитроу.

Пожарные получили больше 190 звонков о возгорании. Первый звонок поступил в 23:23 в четверг, 20 марта. На место приехали спасатели из Хейса, Хитроу, Хиллингдона, Саутхолла и других станций. Местные власти эвакуировали около 150 жителей и работников ближайших предприятий. Пожар видно на расстоянии нескольких километров.

«Десять пожарных машин и около 70 пожарных борются с огнем на электрической подстанции на Нестлес-авеню в Хейсе. Часть подстанции горит. Около 20 человек были эвакуированы из соседних домов, и в качестве меры предосторожности был установлен 100-метровый кордон», — сообщает местное информационное агентство LFB.

Также без электричества остались около 16 тысяч человек. Многие жители пишут о случившемся в соцсети X и делятся кадрами.

Местные жители делятся кадрами пожара в соцсетях Источник: Х / Sahil45BH

Представитель аэропорта Хитроу сообщил, что в воздушной гавани наблюдается значительное отключение электроэнергии. В настоящее время аэропорт закрыт на сутки.