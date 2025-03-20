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Происшествия Атаки БПЛА В Саратовской области завыли сирены и вспыхнул пожар. Осколки БПЛА повредили больницу, пострадала женщина

В Саратовской области завыли сирены и вспыхнул пожар. Осколки БПЛА повредили больницу, пострадала женщина

Помимо этого, 40 беспилотников атаковали Воронежскую область

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4 комментария

Местные жители проснулись от воя сирены и звуков взрывов

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В Саратовской области раздалась серия взрывов, сообщают местные жители. Люди проснулись около 4 утра от звуков тревожной сирены, а затем услышали несколько взрывов, передает телеграм-канал Shot.

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В районе нефтеперерабатывающего завода в Энгельсе вспыхнул пожар, пишет телеграм-канал Mash. Официальной информации об этом пока нет, однако губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил местных жителей об опасности.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил Бусаргин.

Ранее этой же ночью о взрывах сообщали жители Воронежской области. Громкие звуки слышали над городом Россошь. О последствиях ничего неизвестно, губернатор области Александр Гусев также предупреждал об опасности.

Видео, предположительно, из Воронежской области

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«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил губернатор.

Обновлено.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию об атаке беспилотников на регион. Он сообщил, что Энгельсская городская больница получила повреждения, пострадала женщина.

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также при падении обломков БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет», — написал Роман Бусаргин.

Он сообщил, что занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно. Также Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников никто не пострадал.

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Информацию об атаках подтвердил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил Гусев.

Мы писали о том, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились о частичном прекращении огня в сфере энергетики. Эта мера может стать первым шагом на пути к полному окончанию конфликта, заявили в администрации Трампа.

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БПЛА Взрывы Пожар Тревога Саратовская область
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Комментарии
4
Гость
3 часа
мы за Мир во всём мире, но вот видите что происходит Тактика стара как мир
Гость
3 часа
В больнице же нет энергетических объектов. Не так ли?
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