В Саратовской области завыли сирены и вспыхнул пожар. Осколки БПЛА повредили больницу, пострадала женщина

Местные жители проснулись от воя сирены и звуков взрывов Источник: shot_shot / T.me

В Саратовской области раздалась серия взрывов, сообщают местные жители. Люди проснулись около 4 утра от звуков тревожной сирены, а затем услышали несколько взрывов, передает телеграм-канал Shot.

Источник: mash / T.me

В районе нефтеперерабатывающего завода в Энгельсе вспыхнул пожар, пишет телеграм-канал Mash. Официальной информации об этом пока нет, однако губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил местных жителей об опасности.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил Бусаргин.

Ранее этой же ночью о взрывах сообщали жители Воронежской области. Громкие звуки слышали над городом Россошь. О последствиях ничего неизвестно, губернатор области Александр Гусев также предупреждал об опасности.

Видео, предположительно, из Воронежской области Источник: shot_shot / T.me

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил губернатор.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию об атаке беспилотников на регион. Он сообщил, что Энгельсская городская больница получила повреждения, пострадала женщина.

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также при падении обломков БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет», — написал Роман Бусаргин.

Он сообщил, что занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно. Также Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников никто не пострадал.

Источник: mash / T.me

Информацию об атаках подтвердил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил Гусев.