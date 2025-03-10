ВСУ ударили по ТЦ в Курской области. Погибли люди

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. В этот момент в здании были люди, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Пострадавших увезли в больницу. В ближайшее время их планируют доставить в клиническую больницу.
«На месте событий находится глава Беловского района, другие должностные лица. Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибшим. Это невосполнимая потеря. Правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку и помощь. Всем пострадавшим — желаю скорейшего выздоровления. Наши врачи сделают для этого максимум возможного и невозможного. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Хинштейн.
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Число погибших при обстреле торгового центра выросло до четырех человек, сообщил врио губернатора Курской области.
Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний молодой человек.