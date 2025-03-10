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Происшествия В Казани водитель такси влетел в толпу людей, выходивших из автобуса. 11 человек пострадали — кадры

В Казани водитель такси влетел в толпу людей, выходивших из автобуса. 11 человек пострадали — кадры

Пострадавшие лежат на месте аварии и ждут помощи от медиков

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8 комментариев
Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок | Источник: «Казань на максималках» / TelegramСреди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок | Источник: «Казань на максималках» / Telegram

Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок

Источник:

В понедельник, 10 марта, в Казани произошло ДТП. На улице Вишневского водитель «Москвича» влетел в автобус с пассажирами. В момент аварии пассажиры выходили из автобуса.

По словам очевидцев, водитель «Москвича» пытался объехать с правой стороны общественный транспорт. В этот момент из автобуса выходили люди. Пострадали все, кто был на остановке, а машина таксиста врезалась в заднюю часть уже другого автобуса.

Очевидец рассказал, как произошло ДТП

Источник:

— В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась, — сообщили в ведомстве ТАСС.

По информации Минздрава Татарстана, среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Очевидцы отмечают, что люди лежат на месте аварии и ждут помощи от медиков. Также на месте работают семь реанимационных автомобилей.

Пострадавшие лежат прямо на асфальте и ждут помощи от медиков

Источник:

Очевидец рассказал, как произошло ДТП

Источник:

Причины ДТП, а также все обстоятельства устанавливаются. Следственный комитет уже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Наши коллеги из 116.RU ведут онлайн-трансляцию о ЧП.

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Казань ДТП Автобус
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Комментарии
8
Гость
10 марта, 14:40
К сожалению, не одни таксисты такие "самые умные" на дороге. За рулем каждый день вижу как подобные водилы проезжают на красный, не пропускают пешехода, не включают поворотники, пытаются других учить как надо ездить. Надо разрешить принимать для наказания таких рулевых любое видео с любого носителя.
Гость
10 марта, 13:27
Не переживайте , его строго накажут , года на 2 прав лишат и тысяч 10 штрафа
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