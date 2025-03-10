В Казани водитель такси влетел в толпу людей, выходивших из автобуса. 11 человек пострадали — кадры

Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок Источник: «Казань на максималках» / Telegram











В понедельник, 10 марта, в Казани произошло ДТП. На улице Вишневского водитель «Москвича» влетел в автобус с пассажирами. В момент аварии пассажиры выходили из автобуса.

По словам очевидцев, водитель «Москвича» пытался объехать с правой стороны общественный транспорт. В этот момент из автобуса выходили люди. Пострадали все, кто был на остановке, а машина таксиста врезалась в заднюю часть уже другого автобуса.

Очевидец рассказал, как произошло ДТП Источник: RT

— В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась, — сообщили в ведомстве ТАСС.

По информации Минздрава Татарстана, среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Очевидцы отмечают, что люди лежат на месте аварии и ждут помощи от медиков. Также на месте работают семь реанимационных автомобилей.

Пострадавшие лежат прямо на асфальте и ждут помощи от медиков Источник: RT

Очевидец рассказал, как произошло ДТП Источник: RT