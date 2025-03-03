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Происшествия «Видно только раненых и мертвых»: в Германии в толпу влетел автомобиль

«Видно только раненых и мертвых»: в Германии в толпу влетел автомобиль

Полиция перекрыла дороги

77
1 комментарий
На месте собрались все оперативные службы | Источник: dpa.deНа месте собрались все оперативные службы | Источник: dpa.de

На месте собрались все оперативные службы

Источник:

В городе Мангейме на западе Германии автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает издание Mannheimer Morgen.

Инцидент произошел в центре города у площади Парадеплац. Известно как минимум об одном погибшем. Немецкая полиция пока не подтвердила наличие жертв.

— Здесь ужасно, никто не знает, что произошло, видно только раненых и мертвых, и вы не знаете, что делать, — сообщил очевидец изданию.

На месте работают оперативные службы. Дороги рядом с местом происшествия перекрыли. Жителей в официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили избегать поездок в центр города, пока злоумышленника ищут. По данным Bild, подозреваемого задержали.

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Въехал в толпу Германия Жертвы Полиция Операция Перекрытия
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Толерантность (мнимая односторонняя) в действии. Нас толстосумы своей жадностью нормально платить своим соотечественникам, толкают в эту же яму.
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