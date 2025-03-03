«Видно только раненых и мертвых»: в Германии в толпу влетел автомобиль

На месте собрались все оперативные службы Источник: dpa.de











В городе Мангейме на западе Германии автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает издание Mannheimer Morgen.

Инцидент произошел в центре города у площади Парадеплац. Известно как минимум об одном погибшем. Немецкая полиция пока не подтвердила наличие жертв.

— Здесь ужасно, никто не знает, что произошло, видно только раненых и мертвых, и вы не знаете, что делать, — сообщил очевидец изданию.