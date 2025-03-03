«Видно только раненых и мертвых»: в Германии в толпу влетел автомобиль

В городе Мангейме на западе Германии автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает издание Mannheimer Morgen.
Инцидент произошел в центре города у площади Парадеплац. Известно как минимум об одном погибшем. Немецкая полиция пока не подтвердила наличие жертв.
— Здесь ужасно, никто не знает, что произошло, видно только раненых и мертвых, и вы не знаете, что делать, — сообщил очевидец изданию.
На месте работают оперативные службы. Дороги рядом с местом происшествия перекрыли. Жителей в официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили избегать поездок в центр города, пока злоумышленника ищут. По данным Bild, подозреваемого задержали.