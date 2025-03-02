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Загорелся автобус с пассажирами
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Происшествия «Направлялся в сторону города»: в Ярославской области загорелся автобус с пассажирами

«Направлялся в сторону города»: в Ярославской области загорелся автобус с пассажирами

От него практически ничего не осталось

2 027
7 комментариев
Местные жители рассказали о ЧП | Источник: Игорь Ермолаев / Подслушано в Рыбинске / Vk.comМестные жители рассказали о ЧП | Источник: Игорь Ермолаев / Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Местные жители рассказали о ЧП

Источник:

Днем 2 марта в Ярославской области загорелся автобус, который вез пассажиров. ЧП произошло в районе деревни Поповское Рыбинского района. Пламя охватило автобус, следующий по маршруту № 104 «Ж/Д Вокзал — Фелисово».

— В Поповском сгорел автобус. Направлялся в сторону города. Видимо утром произошло сегодня, — написал житель Рыбинского района в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что обошлось без пострадавших. Пассажиры вышли из автобуса до того, как его целиком охватило пламя.

— В автобусе марки «ПАЗ» произошло замыкание проводки, вызванное резкими перепадами температур. Это привело к возгоранию автобуса. К счастью, все пассажиры и водитель не пострадали. Службы экстренного реагирования прибыли на месте и ликвидировали пожар, — сообщили в Министерстве.

От автобуса почти ничего не осталось | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comОт автобуса почти ничего не осталось | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

От автобуса почти ничего не осталось

Источник:

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что автобус тушили две единицы техники и семь человек личного состава. Полностью сбить пламя удалось к 12:10.

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Загорелся автобус Рыбинский район ЧП МЧС
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Комментарии
7
Гость
56 минут
Провода должны быть гостовскими, как раньше, а не хз какие! В деревне старый жигуль стоит , его можно и минус 30 завести , потому что другое качество!
Гость
1 час
То перепад температур, то ветер не в ту сторону дует... В общем виновата во всем погода. Воняет гарью - погода, загорелся автобус - опять погода, нет отопления - .....
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