«Направлялся в сторону города»: в Ярославской области загорелся автобус с пассажирами

Днем 2 марта в Ярославской области загорелся автобус, который вез пассажиров. ЧП произошло в районе деревни Поповское Рыбинского района. Пламя охватило автобус, следующий по маршруту № 104 «Ж/Д Вокзал — Фелисово».
— В Поповском сгорел автобус. Направлялся в сторону города. Видимо утром произошло сегодня, — написал житель Рыбинского района в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что обошлось без пострадавших. Пассажиры вышли из автобуса до того, как его целиком охватило пламя.
— В автобусе марки «ПАЗ» произошло замыкание проводки, вызванное резкими перепадами температур. Это привело к возгоранию автобуса. К счастью, все пассажиры и водитель не пострадали. Службы экстренного реагирования прибыли на месте и ликвидировали пожар, — сообщили в Министерстве.
В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что автобус тушили две единицы техники и семь человек личного состава. Полностью сбить пламя удалось к 12:10.