«Направлялся в сторону города»: в Ярославской области загорелся автобус с пассажирами

Местные жители рассказали о ЧП Источник: Игорь Ермолаев / Подслушано в Рыбинске / Vk.com











Днем 2 марта в Ярославской области загорелся автобус, который вез пассажиров. ЧП произошло в районе деревни Поповское Рыбинского района. Пламя охватило автобус, следующий по маршруту № 104 «Ж/Д Вокзал — Фелисово».

— В Поповском сгорел автобус. Направлялся в сторону города. Видимо утром произошло сегодня, — написал житель Рыбинского района в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что обошлось без пострадавших. Пассажиры вышли из автобуса до того, как его целиком охватило пламя.

— В автобусе марки «ПАЗ» произошло замыкание проводки, вызванное резкими перепадами температур. Это привело к возгоранию автобуса. К счастью, все пассажиры и водитель не пострадали. Службы экстренного реагирования прибыли на месте и ликвидировали пожар, — сообщили в Министерстве.

От автобуса почти ничего не осталось Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com









