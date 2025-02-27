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«Стало плохо»: у школы в Ярославле нашли бездыханное тело

Первые подробности от СК

2 152
12 комментариев
В Ярославле у школы скончался пожилой мужчина | Источник: «Яндекс. Панорамы», «Подслушано в Ярославле» / Vk.comВ Ярославле у школы скончался пожилой мужчина | Источник: «Яндекс. Панорамы», «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В Ярославле у школы скончался пожилой мужчина

Источник:

Вечером в четверг, 27 февраля, в Ленинском районе Ярославля на улице скончался пожилой горожанин. Как сообщили очевидцы в городских пабликах, тело мужчины, накрытое простыней, заметили у школы № 74 на улице Тургенева.

— Умер на улице. У школы 74. Берегите друг друга, — подписали пост в городском паблике.

По информации источника 76.RU в правоохранительных органах, 65-летний мужчина почувствовал недомогание на улице, он страдал легочным заболеванием.

— Стало плохо. Скончался, — сообщил наш источник.

В пресс-службе СУ СК России по Ярославской области сообщили, что при проверке следов криминала не обнаружено.

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Комментарии
12
Гость
5 часов
Сколько дней он прожил на пенсии за которую здесь дерут налоги со всех нас с начала работы на них и до нашей смерти?
Гость
5 часов
была бы зима морозной, штабелями бы лежали Плохо одетые, недоедаюшие недорогие россияне с пересидентом без срока годности
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