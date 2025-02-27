«Стало плохо»: у школы в Ярославле нашли бездыханное тело

Вечером в четверг, 27 февраля, в Ленинском районе Ярославля на улице скончался пожилой горожанин. Как сообщили очевидцы в городских пабликах, тело мужчины, накрытое простыней, заметили у школы № 74 на улице Тургенева.
— Умер на улице. У школы 74. Берегите друг друга, — подписали пост в городском паблике.
По информации источника 76.RU в правоохранительных органах, 65-летний мужчина почувствовал недомогание на улице, он страдал легочным заболеванием.
— Стало плохо. Скончался, — сообщил наш источник.
В пресс-службе СУ СК России по Ярославской области сообщили, что при проверке следов криминала не обнаружено.