«Клиника просит привезти им мертвых собак». Возможно ли спасти лицо 9-летнему мальчику из Сочи, которое откусили хаски

На фотографию без цензуры смотреть невозможно Источник: предоставлено SOCHI1.RU











Не успела страна отойти от трагедии, которая произошла в Ставрополе, где стая бездомных собак растерзала 9-летнюю девочку, как новое горе. На этот раз — в Сочи. Фотографию разорванного собаками лица 9-летнего мальчика нельзя показывать без цензуры, от нее просто стынет кровь в жилах. У ребенка нет носа, рта и глаз: вместо них — зияющая рваная рана. Все подробности этого ЧП вызывают ужас. SOCHI1.RU собрали всё, что известно к этому часу.

Хаски возят людей, развлекают в специальных центрах Источник: Ptica-village.ru











Было обычное зимнее утро

По словам отца ребенка Валентина Королева, сегодня утром семья собиралась выезжать из села Лесного Адлерского района, где они живут. Мальчика нужно было увезти в школу, взрослые торопились на работу. Всё было как обычно, правда, накануне в Сочи прошел сильнейший снегопад, а село находится в горной местности — машину глава семьи оставил внизу: к дому по скользкой дороге подниматься побоялся. Пока заводил автомобиль, чтобы прогреть, попросил сына, которого тоже зовут Валентин, принести из дома щетку, чтобы очистить машину от снега. Ребенок ушел, но слишком долго его не было — родители забеспокоились.

— Ждем-ждем, а тут поднимаются соседи, проходят мимо. А потом звонят мне и говорят: «Собаки напали на вашего сына и разорвали лицо». Я прибежал, приехал другой сосед. Вызвали скорую, полицию. Мы его укутали, в скорую. Я до адлерской больницы доехал, дальше меня не пустили, в реанимацию в Сочи привезли, дальше — вертолетом, — рассказал Валентин.

По его словам, на место происшествия прибыла опергруппа полиции, потом — Следственного комитета. Мальчика санавиацией отправили в Краснодар. А оторванную часть лица упаковали и вторым вертолетом отправили в краевую столицу. Но оказалось, что не все откусанные части сохранились. Хирург порекомендовал родителям срочно усыпить псов, вскрыть им желудки, возможно, там еще сохранились непереваренные фрагменты лица ребенка.

— Мы в Сочи объехали несколько клиник, и никто не хочет собак усыплять. А главная ветеринарная клиника просит привезти им мертвых собак, чтобы вскрыть им желудки. Мы готовы деньги заплатить, чтобы собак усыпили, никто не хочет усыплять, — рассказал Валентин Королев журналистам.

Житель села Лесного Олег Марков рассказал журналистам, что летом прошлого года собаки уже кидались на детей, правда, другие, но тоже хозяйские, которые бродят по улицам на самовыгуле. Покусали мальчика из Санкт-Петербурга, который отдыхал в селе вместе с родителями, — ему пришлось зашивать спину и руку.

— После этого я обратился в администрацию Сочи и попросил разобраться с владельцами этих собак, которые кидаются на детей. Но никаких мер принято не было. Звонили мне по телефону, говорили, что приедут, стерилизуют этих собак. Но так никто и не приехал, а они продолжают бродить, — сообщил Олег Марков. Он считает, что нужно привлекать к ответственности владельцев животных, которые выпускают их на самовыгул, тогда и подобных трагедий не будет.

Нужно наказывать хозяев, которые отправляют собак на самовыгул Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Прогнозы медиков

Теперь вся надежда у родителей на известного краснодарского пластического хирурга Алексея Дикарева, у которого уже есть положительный опыт по восстановлению лица у ребенка. Сложность случая 9-летнего сочинца Валентина Королева он объяснил тем, что такая травма требует решения консилиума врачей, которые определят тактику операции, поскольку от нее зависит то, как Валя будет выглядеть, когда вырастет.

― Нужно учитывать ряд факторов: ребенок растет, и некоторые типы реконструкции не дают увеличение органов и анатомических зон. Это будет сказываться в последующем на неправильном формировании внешности и функциях. К примеру, забранный лоскут со лба, бедра или голени оставляет после себя минус одну анатомическую реконструктивную единицу. Это тоже надо учитывать, ― рассказал телеканалу «Кубань 24» Алексей Дикарев.

Делом занимаются полиция, СКР и прокуратура

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего мальчика в результате нападения на него двух домашних собак (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, сегодня утром на одном из участков местности в СНТ «Авиатор» в Сочи две домашние собаки крупной породы, находившиеся без присмотра хозяина, напали на 9-летнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица. На помощь ребенку подоспели прохожие, которые отогнали собак.

Сейчас следователь проводит комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Ход расследования уголовного дела руководителем Следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андреем Масловым поставлен на контроль в аппарате ведомства. Проводит проверку и адлерская прокуратура.

Следователем СКР установлена личность хозяина собак, напавших сегодня на 9-летнего мальчика в селе Лесном Адлерского района, им оказался 48-летний местный житель. Сейчас его допрашивает следователь СК. Мужчину подозревают в преступлении по статье по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Кинологи уверены: виноваты владельцы, а не собаки Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Нужен новый закон о собаках

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала трагедию Вали Королева. Она отметила, что хаски чаще других пород вырываются и убегают от хозяев. Им нужен простор, чтобы бегать.

— Рваные раны очень трудно поддаются лечению, а шрамы после них — косметологам. Парню и родителям сил. А нам нужен новый закон о собаках. Домашних и бродячих, — написала Мишонова в своем телеграм-канале.

Собаки не виноваты

Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский считает, что в трагедии виноват владелец животных, но не они сами, так как хаски — дружелюбная порода.