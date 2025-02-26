В Ярославле затопило крупный спальный район. Видео

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8 комментариев
Затопило дома на Академика Колмагорова | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЗатопило дома на Академика Колмагорова | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Затопило дома на Академика Колмагорова

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Днем 26 февраля во Фрунзенском районе Ярославля произошел потоп в жилом квартале. Как сообщают местные жители, прорыв случился на улице Академика Колмагорова.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, вода разлилась так, что парковка во дворах многоэтажек и подходы к подъездам оказались затоплены.

Как сообщили 76.RU в ярославском «Водоканале», причина затопления — утечка на трубе.

— Водопроводные сети на данном участке были проложены застройщиком при строительстве многоквартирных домов в 2005 году. Впоследствии сети были брошены застройщиком и переданы на баланс «Ярославльводоканала». В связи с некачественной прокладкой сетей застройщиком, а также межсезонными погодными условиями в результате подвижки грунта произошла утечка на трубе большого диаметра (315 мм), — уточнили коммунальщики.

Затопило дворы на улице Академика Колмагорова

Источник:

Потоп устраняют сотрудники «Ярославльводоканала». Работы обещают завершить ориентировочно к 20:00 26 февраля.

— Локализуют место утечки. Далее будут проводиться работы по устранению дефекта. В нескольких домах понижено давление воды. Жители могут воспользоваться ближайшими водоразборными колонками (ВРК) в Шпальном переулке, 12; на улице Шпальной, 8/7, 18/7; во 2-м Суворовском переулке, 3; на улицах Лётной, 35/12; Жуковского, 29, у пруда или набрать воды из автоцистерны на улице Академика Колмогорова, 11, к. 2, — сообщили в ярославском «Водоканале».

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Комментарии
8
Гость
40 минут
Прорыв, настоящий прорыв по плану
Гость &
6 минут
Это отомстили,чтобы не жаловались на вонь.
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