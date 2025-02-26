В Ярославле затопило крупный спальный район. Видео

Затопило дома на Академика Колмагорова Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Днем 26 февраля во Фрунзенском районе Ярославля произошел потоп в жилом квартале. Как сообщают местные жители, прорыв случился на улице Академика Колмагорова.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, вода разлилась так, что парковка во дворах многоэтажек и подходы к подъездам оказались затоплены.

Как сообщили 76.RU в ярославском «Водоканале», причина затопления — утечка на трубе.

— Водопроводные сети на данном участке были проложены застройщиком при строительстве многоквартирных домов в 2005 году. Впоследствии сети были брошены застройщиком и переданы на баланс «Ярославльводоканала». В связи с некачественной прокладкой сетей застройщиком, а также межсезонными погодными условиями в результате подвижки грунта произошла утечка на трубе большого диаметра (315 мм), — уточнили коммунальщики.

Затопило дворы на улице Академика Колмагорова Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Потоп устраняют сотрудники «Ярославльводоканала». Работы обещают завершить ориентировочно к 20:00 26 февраля.