В Ярославле затопило крупный спальный район. Видео

Днем 26 февраля во Фрунзенском районе Ярославля произошел потоп в жилом квартале. Как сообщают местные жители, прорыв случился на улице Академика Колмагорова.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, вода разлилась так, что парковка во дворах многоэтажек и подходы к подъездам оказались затоплены.
Как сообщили 76.RU в ярославском «Водоканале», причина затопления — утечка на трубе.
— Водопроводные сети на данном участке были проложены застройщиком при строительстве многоквартирных домов в 2005 году. Впоследствии сети были брошены застройщиком и переданы на баланс «Ярославльводоканала». В связи с некачественной прокладкой сетей застройщиком, а также межсезонными погодными условиями в результате подвижки грунта произошла утечка на трубе большого диаметра (315 мм), — уточнили коммунальщики.
Потоп устраняют сотрудники «Ярославльводоканала». Работы обещают завершить ориентировочно к 20:00 26 февраля.
— Локализуют место утечки. Далее будут проводиться работы по устранению дефекта. В нескольких домах понижено давление воды. Жители могут воспользоваться ближайшими водоразборными колонками (ВРК) в Шпальном переулке, 12; на улице Шпальной, 8/7, 18/7; во 2-м Суворовском переулке, 3; на улицах Лётной, 35/12; Жуковского, 29, у пруда или набрать воды из автоцистерны на улице Академика Колмогорова, 11, к. 2, — сообщили в ярославском «Водоканале».