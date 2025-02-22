В Ярославле вспыхнул пожар на рынке. Видео

Пожар на рынке Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











На рынке в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар. Это произошло ночью 22 февраля. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам с места происшествия, горел один из павильонов. На месте работала бригада спасателей МЧС.

Кадры с места происшествия Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Как уточнили в ведомстве, пожар случился в торговой точке на улице 8 Марта, 15б.

— В 04:16 22 февраля поступило сообщение о возгорании торгового павильона. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Ликвидировали пожар в 05:13, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В пожаре был поврежден павильон на площади три квадратных метра, закопчены стены на площади пять квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет.