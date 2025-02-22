В Ярославле вспыхнул пожар на рынке. Видео

На рынке в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар. Это произошло ночью 22 февраля. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.
Судя по кадрам с места происшествия, горел один из павильонов. На месте работала бригада спасателей МЧС.
Как уточнили в ведомстве, пожар случился в торговой точке на улице 8 Марта, 15б.
— В 04:16 22 февраля поступило сообщение о возгорании торгового павильона. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Ликвидировали пожар в 05:13, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
В пожаре был поврежден павильон на площади три квадратных метра, закопчены стены на площади пять квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет.
Напомним, что утром 21 февраля в Рыбинске вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Огонь заметили на шестом этаже. Спасатели боролись с возгоранием около часа. В пожаре погибли две женщины. Подробнее о происшествии — читайте по ссылке.