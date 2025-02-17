Самолет перевернулся при посадке в международном аэропорту Канады, сообщается о пострадавших. Кадры с места

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Торонто (Канада). Об этом сообщает агентство Reuters. Борт следовал из Миннеаполиса (США).
Как минимум восемь человек пострадали, пишет CP24 со ссылкой на медиков. Предварительно, все члены экипажа и пассажиры живы.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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При посадке самолета пострадали 15 человек. Все 80 человек, находившееся на борту, успешно эвакуированы, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.
Один ребенок и двое взрослых пассажиров после крушения — в критическом состоянии, они доставлены в разные больницы. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на парамедиков. Всего на борту, по предварительным данным, было 80 пассажиров, никто из них и членов экипажа не погиб.
Ранее мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.
Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.
В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.
Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.
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