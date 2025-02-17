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Происшествия Самолет перевернулся при посадке в международном аэропорту Канады, сообщается о пострадавших. Кадры с места

Самолет перевернулся при посадке в международном аэропорту Канады, сообщается о пострадавших. Кадры с места

На месте работают экстренные службы

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Из-за чего самолет перевернулся, пока неизвестно

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Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Торонто (Канада). Об этом сообщает агентство Reuters. Борт следовал из Миннеаполиса (США).

Самолет перевернулся при посадке в международном аэропорту Канады, сообщается о пострадавших. Кадры с места | Источник: Associated PressСамолет перевернулся при посадке в международном аэропорту Канады, сообщается о пострадавших. Кадры с места | Источник: Associated Press
Источник: Associated PressИсточник: Associated Press
Источник: Associated PressИсточник: Associated Press

Как минимум восемь человек пострадали, пишет CP24 со ссылкой на медиков. Предварительно, все члены экипажа и пассажиры живы.

На месте происшествия работают оперативные службы.

По данным полиции, большинство пассажиров отделалась ушибами. Судно осматривают спасатели

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При посадке самолета пострадали 15 человек. Все 80 человек, находившееся на борту, успешно эвакуированы, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Один ребенок и двое взрослых пассажиров после крушения — в критическом состоянии, они доставлены в разные больницы. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на парамедиков. Всего на борту, по предварительным данным, было 80 пассажиров, никто из них и членов экипажа не погиб.

Ранее мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.

Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.

В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.

Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.

Всю информацию об авиакатастрофе мы собираем в отдельной теме.

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Самолет Аэропорт Канада Крушение самолета
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