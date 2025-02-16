С центральной улицы в Ярославле полицейские под руки увели парня. Первые подробности

Поздним субботним вечером 15 февраля в центре Ярославля заметили лежащего на тротуаре молодого человека. Был ли он пьян, или парню стало плохо — очевидцы в Сети не уточняли. Однако на помощь к компании прибыли полицейские. Видео с места инцидента появилось в городском паблике.
— Ночи на Кирова. Тяжелая работа полиции. На вежливое предложение встать молодой человек, не открывая глаз, смачно выругался. Пришлось забирать, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Вместе с молодым человеком на улице стояли несколько эмоциональных спутниц.
— Здравствуйте, вам скорая нужна? Вставайте на ноги, чего лежите? — спрашивает один из полицейских.
Развалившийся на заснеженном тротуаре парень что-то неразборчиво говорит в ответ. Затем полицейские поднимают его и уводят под руки.
— Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.