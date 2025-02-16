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Происшествия С центральной улицы в Ярославле полицейские под руки увели парня. Первые подробности

С центральной улицы в Ярославле полицейские под руки увели парня. Первые подробности

Инцидент попал на видео

567
2 комментария
В Ярославле полицейские увезли в больницу прохожего с улицы Кирова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле полицейские увезли в больницу прохожего с улицы Кирова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле полицейские увезли в больницу прохожего с улицы Кирова

Источник:

Поздним субботним вечером 15 февраля в центре Ярославля заметили лежащего на тротуаре молодого человека. Был ли он пьян, или парню стало плохо — очевидцы в Сети не уточняли. Однако на помощь к компании прибыли полицейские. Видео с места инцидента появилось в городском паблике.

— Ночи на Кирова. Тяжелая работа полиции. На вежливое предложение встать молодой человек, не открывая глаз, смачно выругался. Пришлось забирать, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Вместе с молодым человеком на улице стояли несколько эмоциональных спутниц.

В Ярославле полицейские увезли в больницу неадекватного отдыхающего

Источник:

— Здравствуйте, вам скорая нужна? Вставайте на ноги, чего лежите? — спрашивает один из полицейских.

Развалившийся на заснеженном тротуаре парень что-то неразборчиво говорит в ответ. Затем полицейские поднимают его и уводят под руки.

— Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

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Комментарии
2
Гость
41 минута
Звери ... Человеку просто стало плохо.. Ну подумаешь литр принял..
Гость
36 минут
Людей в состоянии алко-нарко интоксикации обязаны госпитализировать, здесь всё ок, наверное потому что снимали на видео а часто увозят в застенки и там без медпомощи умирают люди 😡
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