С центральной улицы в Ярославле полицейские под руки увели парня. Первые подробности

В Ярославле полицейские увезли в больницу прохожего с улицы Кирова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поздним субботним вечером 15 февраля в центре Ярославля заметили лежащего на тротуаре молодого человека. Был ли он пьян, или парню стало плохо — очевидцы в Сети не уточняли. Однако на помощь к компании прибыли полицейские. Видео с места инцидента появилось в городском паблике.

— Ночи на Кирова. Тяжелая работа полиции. На вежливое предложение встать молодой человек, не открывая глаз, смачно выругался. Пришлось забирать, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Вместе с молодым человеком на улице стояли несколько эмоциональных спутниц.

В Ярославле полицейские увезли в больницу неадекватного отдыхающего Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

— Здравствуйте, вам скорая нужна? Вставайте на ноги, чего лежите? — спрашивает один из полицейских.

Развалившийся на заснеженном тротуаре парень что-то неразборчиво говорит в ответ. Затем полицейские поднимают его и уводят под руки.