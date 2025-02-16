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Происшествия Тело накрыли покрывалом: в Ярославской области иномарка сбила пешехода

Тело накрыли покрывалом: в Ярославской области иномарка сбила пешехода

В Госавтоинспекции опубликовали видео с места трагедии

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9 комментариев
В Ярославской области женщина-пешеход погибла под колесами иномарки | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области женщина-пешеход погибла под колесами иномарки | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области женщина-пешеход погибла под колесами иномарки

Источник:

В Ярославской области водитель на иномарке сбил женщину-пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, смертельная авария произошла в 7 утра 16 февраля на дороге Углич — Некоуз — Брейтово в Мышкинском районе.

— По предварительной информации, водитель автомобиля JAC, двигаясь по направлению в Мышкин совершил наезд на пешехода, двигающегося по краю проезжей части по ходу движения транспортного средства, без световозвращающих элементов, — прокомментировал трагедию начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Мышкинскому району Роман Виноградов.

По данным Госавтоинспекции, погибшей оказалась 55-летняя женщина.

Пешеход погибла в аварии на трассе неподалеку от Мышкина

Источник:

— От полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, — добавили в ГАИ.

За рулем иномарки был 40-летний автомобилист. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагедии.

— Передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то двигаться нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При этом перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в том, что водители во всех рядах вас заметили, а главное — остановились, — напомнили правила дорожного движения в Госавтоинспекции.

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Смертельная авария ДТП Мышкин Сбили пешехода
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Комментарии
9
Гость
46 минут
Чего городит полисмен? Труп лежит на пешеходном переходе. Похоже бабка шла к или от стационарной остановки через обозначенный пешеходный преход, на котором собственно и осталась лежать после ДТП.
Гость
43 минуты
там разметкой и знаками пешеходка обозначена. водила слепошарый или в телефоне сидел?
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