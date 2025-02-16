Тело накрыли покрывалом: в Ярославской области иномарка сбила пешехода

В Ярославской области водитель на иномарке сбил женщину-пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, смертельная авария произошла в 7 утра 16 февраля на дороге Углич — Некоуз — Брейтово в Мышкинском районе.
— По предварительной информации, водитель автомобиля JAC, двигаясь по направлению в Мышкин совершил наезд на пешехода, двигающегося по краю проезжей части по ходу движения транспортного средства, без световозвращающих элементов, — прокомментировал трагедию начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Мышкинскому району Роман Виноградов.
По данным Госавтоинспекции, погибшей оказалась 55-летняя женщина.
— От полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, — добавили в ГАИ.
За рулем иномарки был 40-летний автомобилист. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагедии.
— Передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то двигаться нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При этом перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в том, что водители во всех рядах вас заметили, а главное — остановились, — напомнили правила дорожного движения в Госавтоинспекции.