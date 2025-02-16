Тело накрыли покрывалом: в Ярославской области иномарка сбила пешехода

— Передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то двигаться нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При этом перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в том, что водители во всех рядах вас заметили, а главное — остановились, — напомнили правила дорожного движения в Госавтоинспекции.