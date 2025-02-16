«Парень чуть не упал»: автомобилист из Ярославской области экстремально прокатил на капоте пассажира

В Переславле парень прокатился на капоте Источник: Переславль Live / Vk.com











В Ярославской области обсуждают молодых людей, устроивших катание на капоте. Кадр завирусился в соцсетях в субботу, 15 февраля. Сама ситуация шокировала жителей Переславля-Залесского.

— Этот автомобиль на скорости проехал с человеком на капоте. Это ужас. Жаль, что так развлекаются эти молодые люди. Парень на светофоре чуть не упал, так как на повороте машину занесло, — написали местные в группе «Переславль Live».

Жители Переславля в соцсетях поддержали автора:

— Безбашенная молодежь, — пишет в группе Наталья Игнатьева.

— Молодежь в погоне за лайками и контентом, — отметил в telegram-канале переславской группы пользователь под ником Египтолог.

В комментариях также появилась версия, что человек на капоте помогал водителю:

— Сами лично ездили в ГИБДД с данным постом и человеком на капоте. На что ответили, что капот в тот момент открылся и не закрывался, а человек, проявив смекалку и сознательность, изъявил желание помочь в этой проблеме и присел на капот, держа своим весом, пока машину везли на СТО, — рассказал пользователь под ником aboba, отметив, что водитель ехал медленно.