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Происшествия По чатам в WhatsApp рассылают вредоносный троян. Он заражает телефон автоматически

По чатам в WhatsApp рассылают вредоносный троян. Он заражает телефон автоматически

Вы можете подхватить вирус, даже если не будете открывать файлы и переходить по ссылкам

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1 комментарий
По мнению экспертов, под угрозой миллионы людей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо мнению экспертов, под угрозой миллионы людей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По мнению экспертов, под угрозой миллионы людей

Источник:

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявили «дыру», которая позволяет шпионскому ПО проникать в телефон. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

— Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты, — рассказали в полиции.

Заражение происходило автоматически, даже если пользователь не открывал файл и не переходил по ссылкам.

Член комиссии по IT-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что теперь миллионы людей находятся под угрозой.

— Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей, — сообщил он.

Почитайте также про популярную и очень опасную схему мошенничества — дропперство. Теперь аферистам не нужны ваши деньги, но вы можете стать фигурантом уголовного дела, согласившись помочь им.

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Комментарии
1
Гость
1 час
А выход - то какой? Выйти из всех чатов what's up?
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