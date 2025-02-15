По чатам в WhatsApp рассылают вредоносный троян. Он заражает телефон автоматически

По мнению экспертов, под угрозой миллионы людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявили «дыру», которая позволяет шпионскому ПО проникать в телефон. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

— Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты, — рассказали в полиции.

Заражение происходило автоматически, даже если пользователь не открывал файл и не переходил по ссылкам.

Член комиссии по IT-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что теперь миллионы людей находятся под угрозой.

— Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей, — сообщил он.