По чатам в WhatsApp рассылают вредоносный троян. Он заражает телефон автоматически

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявили «дыру», которая позволяет шпионскому ПО проникать в телефон. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
— Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты, — рассказали в полиции.
Заражение происходило автоматически, даже если пользователь не открывал файл и не переходил по ссылкам.
Член комиссии по IT-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что теперь миллионы людей находятся под угрозой.
— Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей, — сообщил он.
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