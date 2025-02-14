Дым заволок половину завода, десятки человек спасались от огня: на Урале загорелся крупный завод — кадры

В настоящее время проводится полная ликвидация последствий пожара Источник: Inzidentmiass / Vk.com











В Челябинской области в городе Миассе загорелся цех на автозаводе «Урал». С предприятия экстренно эвакуировали 90 сотрудников. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, но сейчас продолжаются работы по проливке и проверке на наличие скрытых очагов возгорания, однако жители города до сих пор видят клубы дыма, которые поднимаются над заводом.

— Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Возгорание ликвидировано в кратчайший срок, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в 09:30 утра. В управлении МЧС Челябинской области сообщили, что горела конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха.

Источник: Inzidentmiass / Vk.com











— Идет проливка, проверка на наличие скрытых очагов и проветривание помещения. Площадь пожара уточняется и будет установлена после полной ликвидации последствий пожара. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе МЧС.

Наши коллеги с 74.RU сообщают, что эвакуировавшиеся сотрудники пока не вернулись на рабочие места. Однако на производственный процесс происшествие не повлияло и завод работает в штатном режиме.

Источник: inzidentmiass / Vk.com

По словам очевидцев, дым с предприятия валит до сих пор. В МЧС утверждают, что полностью избавиться от задымления можно будет только после полной ликвидации последствий пожара, а для снижения его концентрации проводят проливку.

Источник: камера «Интерсвязи»