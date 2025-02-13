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Происшествия Снесло целый этаж, внутри были люди: в торговом центре на Тайване произошел взрыв — кадры

Снесло целый этаж, внутри были люди: в торговом центре на Тайване произошел взрыв — кадры

ЧП произошло на фудкорте

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1 комментарий

Один человек погиб, шесть раненых отправлены в больницу

Источник:

В тайваньском городе Тайчжун в торговом центре произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще семь получили ранения. Подробности об этом публикует Центральное информационное агентство острова.

— По состоянию на 12.00, один человек погиб, шесть раненых отправлены в больницу, еще один обратился в больницу самостоятельно, — передает СМИ.

Последствия взрыва

Источник:

Издание The Star со ссылкой на источники в пожарной службе сообщает, что взрыв предположительно произошел на 12-м этаже здания на фудкорте, там проводились ремонтные работы. Пострадавших доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести. На месте происшествия работают 27 пожарных машин и 62 спасателя. Следствие продолжает проверку по этому инциденту.

На месте происшествия работают 27 пожарных машин и 62 спасателя

Источник:

В начале февраля в Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, после этого вспыхнул пожар. Там пострадали по меньшей мере три человека, у них были зафиксированы легкие травмы. Журналисты The Mercury News выяснили, что к взрыву и сильному пожару привела утечка углеводородов. Всех работников завода эвакуировали.

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Комментарии
1
Гость
10 минут
Страшно жить в Тайване.
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