Нашли по следам крови: ярославца подозревают в избиении охранника в Москве. Видео

Мужчина избивал охранника под камерами Источник: Ирина Волк / Telegram











В Москве задержали жителя Ярославской области, подозреваемого в избиении сотрудника подразделения транспортной безопасности. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, вечером 6 февраля на станции «Москва-Рязанская» пассажир накинулся с кулаками на охранника после просьбы выйти.

— Между работником подразделения транспортной безопасности и пассажиром, который отказывался покинуть вагон на конечной станции, возник словесный конфликт, переросший в драку. Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента, — сообщила Ирина Волк.

Судя по кадрам, опубликованным в полиции, все началось у кресел, размещенных у окна. На видео попал момент, как мужчина что-то спрашивает у пассажира в темном, а тот резко встает и затевает драку. Сотрудник в пуховике сперва выставляет кулаки, но ответных ударов не наносит. Мужчины заваливаются к креслами.

Драка в вагоне попала на видео Источник: Ирина Волк / Telegram

Затем охранник, покачиваясь, пытается выйти из вагона, но пассажир его останавливает, роняет на пол и продолжает избивать ногами и руками. Так, он несколько раз возвращался к пострадавшему. После этого нападавший скрылся.

Дебошира нашли по следам крови. Им оказался ранее неоднократно судимый ярославец. В полиции также опубликовали видео с допроса обвиняемого.

— Чем в Москве занимаетесь? — задает вопрос закадровый голос.

— Строительством, ремонт квартир.

— Алкоголь сегодня выпивали? В электричке били его? Какие-то удары наносили этому человеку?

— Да, — кратко отвечает мужчина.

Пострадавшего сотрудника доставили в больницу, ярославец передан следователям.