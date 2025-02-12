Нашли по следам крови: ярославца подозревают в избиении охранника в Москве. Видео

В Москве задержали жителя Ярославской области, подозреваемого в избиении сотрудника подразделения транспортной безопасности. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, вечером 6 февраля на станции «Москва-Рязанская» пассажир накинулся с кулаками на охранника после просьбы выйти.
— Между работником подразделения транспортной безопасности и пассажиром, который отказывался покинуть вагон на конечной станции, возник словесный конфликт, переросший в драку. Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента, — сообщила Ирина Волк.
Судя по кадрам, опубликованным в полиции, все началось у кресел, размещенных у окна. На видео попал момент, как мужчина что-то спрашивает у пассажира в темном, а тот резко встает и затевает драку. Сотрудник в пуховике сперва выставляет кулаки, но ответных ударов не наносит. Мужчины заваливаются к креслами.
Затем охранник, покачиваясь, пытается выйти из вагона, но пассажир его останавливает, роняет на пол и продолжает избивать ногами и руками. Так, он несколько раз возвращался к пострадавшему. После этого нападавший скрылся.
Дебошира нашли по следам крови. Им оказался ранее неоднократно судимый ярославец. В полиции также опубликовали видео с допроса обвиняемого.
— Чем в Москве занимаетесь? — задает вопрос закадровый голос.
— Строительством, ремонт квартир.
— Алкоголь сегодня выпивали? В электричке били его? Какие-то удары наносили этому человеку?
— Да, — кратко отвечает мужчина.
Пострадавшего сотрудника доставили в больницу, ярославец передан следователям.
В управлении на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По этой статье может грозить до 11 лет лишения свободы.