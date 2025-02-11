Переходил по зебре: в Ярославле таксист сбил человека. Видео

Таксист не заметил пешехода Источник: ПОДСЛУШЕНО в ЯРОСЛАВЛЕ











11 февраля в Ярославле на Суздальском шоссе произошло ДТП. На пешеходном переходе такси сбило 30-летнего мужчину.

Пострадавший пересекал пешеходный переход, но как только он начал подходить к тротуару из-за стоящей на светофоре машины выехало такси. Автомобилем «Рено» управлял мужчина 55 лет. На видео не зафиксировано столкновение, однако в Управлении Министерства внутренних дел Ярославской области подтвердили факт наезда.

— Пешеход госпитализирован, — сообщают в УМВД Ярославской области.

Кадры до наезда на пешехода Источник: ПОДСЛУШЕНО в ЯРОСЛАВЛЕ

Ярославцы в соцсетях утверждают, что данный участок догори плохо освещён, а полос «зебры» не видно.

— Разметка была нанесена в 2024 году с применением лакокрасочных материалов, восстановление разметки в весенний период текущего года. Переход расположен в зоне ограничения скорости движения транспорта. Устройство наружного освещения по указанному адресу планируется на 2027 год, — сообщили в Департаменте городского хозяйства Ярославля в комментариях.