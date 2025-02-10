В Ярославле на переходе легковушка снесла водителя электровелосипеда. Видео

10 февраля на перекрёстке Совхозной и Авиаторов в Ярославле произошло ДТП. Легковушка сбила электровелосипед на зебре. Пострадал 65-летний водитель электровелосипеда.
Он выехал на пешеходный переход под красный свет. У бордюра на другой стороне улицы мужчина затормозил и не успел заехать на тротуар. В этот момент в него врезался автомобиль.
— Произошло столкновение автомобиля «Лада-Ларгус» и электровелосипеда. По предварительным данным, велосипедист доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД Ярославской области.
Ранее в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 8 января на Костромском шоссе две легковушки столкнулись недалеко от деревни Воробино.