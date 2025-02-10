В Ярославле на переходе легковушка снесла водителя электровелосипеда. Видео

ДТП случилось на зебре Источник: Виктор Владимирович / Vk.com











10 февраля на перекрёстке Совхозной и Авиаторов в Ярославле произошло ДТП. Легковушка сбила электровелосипед на зебре. Пострадал 65-летний водитель электровелосипеда.

Он выехал на пешеходный переход под красный свет. У бордюра на другой стороне улицы мужчина затормозил и не успел заехать на тротуар. В этот момент в него врезался автомобиль.

ДТП на проспекте Авиаторов Источник: Виктор Владимирович

— Произошло столкновение автомобиля «Лада-Ларгус» и электровелосипеда. По предварительным данным, велосипедист доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД Ярославской области.

На место ДТП примчались медики Источник: Жесть Ярославль / Telegram









