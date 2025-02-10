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Происшествия В Ярославле на переходе легковушка снесла водителя электровелосипеда. Видео

В Ярославле на переходе легковушка снесла водителя электровелосипеда. Видео

Первые подробности о ДТП

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16 комментариев
ДТП случилось на зебре | Источник: Виктор Владимирович / Vk.comДТП случилось на зебре | Источник: Виктор Владимирович / Vk.com

ДТП случилось на зебре

Источник:

10 февраля на перекрёстке Совхозной и Авиаторов в Ярославле произошло ДТП. Легковушка сбила электровелосипед на зебре. Пострадал 65-летний водитель электровелосипеда.

Он выехал на пешеходный переход под красный свет. У бордюра на другой стороне улицы мужчина затормозил и не успел заехать на тротуар. В этот момент в него врезался автомобиль.

ДТП на проспекте Авиаторов

Источник:

— Произошло столкновение автомобиля «Лада-Ларгус» и электровелосипеда. По предварительным данным, велосипедист доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД Ярославской области.

На место ДТП примчались медики | Источник: Жесть Ярославль / TelegramНа место ДТП примчались медики | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На место ДТП примчались медики

Источник:

Ранее в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 8 января на Костромском шоссе две легковушки столкнулись недалеко от деревни Воробино.

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Комментарии
16
Гость
31 минута
Очередной номинант на Премию Дарвина. Его фамилия не МакЛауд, случайно?
Гость
56 минут
65 лет ума нет.
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