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Происшествия обзор Религиозная пенсионерка из Британии решила уйти в эскорт, чтобы закрыть ипотеку: новости 10 февраля

Религиозная пенсионерка из Британии решила уйти в эскорт, чтобы закрыть ипотеку: новости 10 февраля

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Перемены в жизни женщины начались после того, как она отметила свой 60-летний юбилей | Источник: ITVПеремены в жизни женщины начались после того, как она отметила свой 60-летний юбилей | Источник: ITV

Перемены в жизни женщины начались после того, как она отметила свой 60-летний юбилей

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 февраля.

Британская бабушка ушла в эскорт и закрыла ипотеку

Пенсионерка из Британии кардинально изменила свою жизнь в 72 года. Пожилая женщина сменила работу флориста и религиозный образ жизни на карьеру в эскорт-услугах. После 40 лет посещения церкви Кэролайн Ви обрела финансовую независимость и новое призвание, обслуживая молодых клиентов.

Перемены в жизни женщины начались после того, как она отметила свой 60-летний юбилей и привлекла внимание молодого спортсмена-регбиста, который был моложе ее на 33 года. Она зарегистрировалась на сайте знакомств и обнаружила повышенный интерес к своей персоне со стороны молодых мужчин.

Теперь старушка зарабатывает 360 тысяч рублей в месяц и обслуживает молодых клиентов. Благодаря этому Кэролайн Ви погасила ипотеку, сообщает ITV.

ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье

Авария случилась в Чугуевском районе Приморья. У груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту «Чугуевка — Заветное».

Фото с места аварии с автобусом и лесовозом в Приморье | Источник: RTФото с места аварии с автобусом и лесовозом в Приморье | Источник: RT

Фото с места аварии с автобусом и лесовозом в Приморье

Источник:

По информации Тelegram-канала УМВД России по региону, в аварии пострадали 16 человек, их доставили в районную больницу. Пять человек госпитализировали. Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии. Остальных пострадавших, в том числе ребенка 2022 года рождения, направили на амбулаторное лечение.

Последствия ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье

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Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Бурятии девочка на ватрушке попала под колеса авто

В селе Ошурково четырехлетняя девочка получила различные травмы после того как съехала с горки на тюбинге под колеса УАЗа. Ребенок был в сопровождении дедушки, когда малышку вынесло на проезжую часть.

По информации регионального МВД, ребенка доставили в больницу. Кроме того, за рулем УАЗа был 25-летний мужчина. У него не было водительских прав и в момент наезда на девочку он был пьян — результат освидетельствования составил 0,25 мг/л.

На видео момент, как ребенок съехал с горки на тюбинге под колеса УАЗа

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В Риме кот пробрался в самолет и парализовал полеты на два дня

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Ryanair должен был вылететь из Рима в Германию, но перед посадкой пассажиров экипаж услышал мяуканье. Животное забралось в отсек с электроникой и спряталось среди кабелей, когда его пытались поймать.

На место происшествия вызвали специалистов. Они сняли несколько панелей, но так и не смогли найти кота. Рейс пришлось отложить, а чтобы избавиться от «зайца», дверь оставили открытой. Только через два дня кот покинул самолёт, и лайнер смог отправиться в пункт назначения, передает The Sun.

Животное забралось в отсек с электроникой и спряталось среди кабелей | Источник: The SunЖивотное забралось в отсек с электроникой и спряталось среди кабелей | Источник: The Sun
Источник: The SunИсточник: The Sun

Роскомнадзор заблокировал BestChange в России

Роскомнадзор ограничил доступ к крупнейшему агрегатору онлайн-обменников BestChange на территории России. Сайт агрегатора не открывается через российских провайдеров и был внесён в реестр запрещённых сайтов.

Команда BestChange заявляет о продолжении работы и активно работает над разблокировкой. Ранее сервис уже трижды блокировался РКН в 2017, 2019 и 2020 годах, но юристы успешно добивались снятия ограничений.

Представители сервиса утверждают, что не получали никаких уведомлений или предупреждений и не будут комментировать ситуацию до получения ответа от РКН на их запрос, передает РБК.

В Москве ввели новые правила для аренды самокатов

Теперь арендовать самокат в Москве можно будет только через mos.ru. Новые правила начнут действовать в новом сезоне проката, заявил Максим Ликсутов. Это усилит меры по повышению безопасности, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД и исключит допуск в сервис детей и подростков.

В приложении аренды самокатов появится функция «связать аккаунт с Mos ID» | Источник: пресс-служба «МТС Юрент»В приложении аренды самокатов появится функция «связать аккаунт с Mos ID» | Источник: пресс-служба «МТС Юрент»

В приложении аренды самокатов появится функция «связать аккаунт с Mos ID»

Источник:

Представители сервиса аренды электросамокатов Whoosh рассказали MSK1.RU, что первые пять поездок можно будет совершить без авторизации, но с шестой она станет обязательной. Правило вступит в силу с началом сезона и будет общим для всех операторов кикшеринга в Москве. Директор по коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик пояснила, что это общий способ авторизации для всех сервисов, который усилит эффект работы с нарушителями.

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