Смертельное ДТП произошло под Ярославлем. Видео

Смертельное ДТП произошло на трассе под Ярославлем Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Вечером 8 февраля на Костромском шоссе под Ярославлем случилось смертельное ДТП. Две легковушки столкнулись недалеко от деревни Воробино.

— Жесткое ДТП на дороге Туношна — Ярославль. По всей видимости, не обошлось без пострадавших, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам из социальных сетей, медики уже прибыли на место ДТП. У одной из машин значительно повреждена передняя часть, в то время как вторая вылетела на отбойник, превратившись в груду металла.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В полиции 76.RU уточнили, что в ДТП один погибший и двое пострадавших. Их госпитализировали.