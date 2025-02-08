НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 778мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Вспыхнул пожар в многоэтажке
Умер замглавы
Напали на пенсионерку. Видео
Композитор попал в лонг-лист «Ники»
Эксперимент с лотереями
Афиша концертов
Что со «Светофором»
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия Смертельное ДТП произошло под Ярославлем. Видео

Смертельное ДТП произошло под Ярославлем. Видео

Публикуем первые данные об аварии

2 095
5 комментариев
Смертельное ДТП произошло на трассе под Ярославлем | Источник: Жесть Ярославль / TelegramСмертельное ДТП произошло на трассе под Ярославлем | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Смертельное ДТП произошло на трассе под Ярославлем

Источник:

Вечером 8 февраля на Костромском шоссе под Ярославлем случилось смертельное ДТП. Две легковушки столкнулись недалеко от деревни Воробино.

— Жесткое ДТП на дороге Туношна — Ярославль. По всей видимости, не обошлось без пострадавших, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам из социальных сетей, медики уже прибыли на место ДТП. У одной из машин значительно повреждена передняя часть, в то время как вторая вылетела на отбойник, превратившись в груду металла.

Кадры с места ДТП

Источник:

В полиции 76.RU уточнили, что в ДТП один погибший и двое пострадавших. Их госпитализировали.

— Информация о ДТП поступила в 19:12. В районе дер. Воробино произошло столкновение автомобилей BMW и ВАЗ. По предварительном данным, водитель ВАЗ погиб на месте, водитель и пассажир BMW доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Смерть Пострадавшие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
ВАЗ это не машина, а другие нам не положены😡 Китайские повозки тоже не машины дон
Гость
1 час
При чтении названия Воробино дрожь и ужас идут по телу. Аномальная зона!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление