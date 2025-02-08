Смертельное ДТП произошло под Ярославлем. Видео

Вечером 8 февраля на Костромском шоссе под Ярославлем случилось смертельное ДТП. Две легковушки столкнулись недалеко от деревни Воробино.
— Жесткое ДТП на дороге Туношна — Ярославль. По всей видимости, не обошлось без пострадавших, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам из социальных сетей, медики уже прибыли на место ДТП. У одной из машин значительно повреждена передняя часть, в то время как вторая вылетела на отбойник, превратившись в груду металла.
В полиции 76.RU уточнили, что в ДТП один погибший и двое пострадавших. Их госпитализировали.
— Информация о ДТП поступила в 19:12. В районе дер. Воробино произошло столкновение автомобилей BMW и ВАЗ. По предварительном данным, водитель ВАЗ погиб на месте, водитель и пассажир BMW доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.