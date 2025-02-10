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Происшествия Спецоперация на Украине По Краснодару ударили беспилотники. Один из них врезался в многоэтажку, начался пожар: видео

По Краснодару ударили беспилотники. Один из них врезался в многоэтажку, начался пожар: видео

Очевидцы сообщают о мощных взрывах

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Очевидцы делятся кадрами пожара

Источник:

Краснодарский край попал под атаку беспилотников. Телеграм-канал SHOT сообщает о работе ПВО в районе Афипского НПЗ. Предварительно, уже сбито несколько воздушных целей.

В небе раздаются мощные взрывы. Обломки одного из БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, очевидцы сообщают о пожаре. Территорию жилого комплекса оцепили, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена, — отметил Кондратьев. — Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Поручил Евгению Наумову держать ситуацию на контроле, при необходимости оказать жильцам дома помощь.

Место усыпано обломками БПЛА

Источник:

Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом. По информации губернатора, никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Беспилотники Краснодар Атака Спецоперация на Украине Взрыв Пожар
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