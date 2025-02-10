По Краснодару ударили беспилотники. Один из них врезался в многоэтажку, начался пожар: видео

Краснодарский край попал под атаку беспилотников. Телеграм-канал SHOT сообщает о работе ПВО в районе Афипского НПЗ. Предварительно, уже сбито несколько воздушных целей.
В небе раздаются мощные взрывы. Обломки одного из БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, очевидцы сообщают о пожаре. Территорию жилого комплекса оцепили, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
— На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена, — отметил Кондратьев. — Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Поручил Евгению Наумову держать ситуацию на контроле, при необходимости оказать жильцам дома помощь.
Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом. По информации губернатора, никто не пострадал.