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Происшествия «Эвакуировали 30 человек»: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

«Эвакуировали 30 человек»: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Кадры с места ЧП

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5 комментариев
В Ярославле вспыхнул пожар в 12-этажке | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле вспыхнул пожар в 12-этажке | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле вспыхнул пожар в 12-этажке

Источник:

Вечером 8 февраля во Фрунзенском районе Ярославля случился пожар в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на проспекте Фрунзе, 75.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. На записях видно, что пламя полностью объяло окно одной из квартир на первом этаже. Вверх валили серые клубы дыма.

— Спасатели МЧС эвакуировали 30 человек, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Пламя охватило окно одной из квартир на первом этаже

Источник:

В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение из окна на первом этаже многоквартирного жилого дома. 23 специалиста МЧС России и 6 единиц техники ликвидировали возгорание на площади 45 квадратных метров. Никто не пострадал, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПожар вспыхнул в квартире на первом этаже | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Судя по фото, возгорание тушили из окна | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramСудя по фото, возгорание тушили из окна | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
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Пожар Огонь Спасатели Многоквартирный дом
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Комментарии
5
VanGoga
54 минуты
Дайте угадаю... Это не те ли кого приютили?
Гость
55 минут
Прямо СТАБИЛЬНОСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРЁТ по нарастающей как и сказал Таврический, ближайшие двадцать лет будут ещё более тяжёлыми и худшими для нас
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