«Эвакуировали 30 человек»: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

В Ярославле вспыхнул пожар в 12-этажке Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Вечером 8 февраля во Фрунзенском районе Ярославля случился пожар в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на проспекте Фрунзе, 75.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. На записях видно, что пламя полностью объяло окно одной из квартир на первом этаже. Вверх валили серые клубы дыма.

— Спасатели МЧС эвакуировали 30 человек, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Пламя охватило окно одной из квартир на первом этаже Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение из окна на первом этаже многоквартирного жилого дома. 23 специалиста МЧС России и 6 единиц техники ликвидировали возгорание на площади 45 квадратных метров. Никто не пострадал, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.