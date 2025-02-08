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Происшествия В Ярославской области прохожий до смерти избил 73-летнюю пенсионерку. Видео

В Ярославской области прохожий до смерти избил 73-летнюю пенсионерку. Видео

Первые подробности о произошедшем

2 056
11 комментариев
В Ростове Великом до смерти избил прохожий | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramВ Ростове Великом до смерти избил прохожий | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

В Ростове Великом до смерти избил прохожий

Источник:

В Ростове Великом Ярославской области до смерти избили 73-летнюю пенсионерку. Это случилось на улице Спартаковская 29 января.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам с камер видеонаблюдения, пенсионерка шла по тротуару рядом с дорогой, когда к ней подошел незнакомец в капюшоне и с рюкзаком. На записях видно, как он толкает женщину на проезжую часть и начинает ее бить. В какой-то момент ей удается вырваться из его рук, но он догоняет ее и продолжает нападение.

Кадры с камер видеонаблюдения

Источник:

— По имеющимся данным, гражданин умышленно нанес множественные удары руками и ногами 73-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована, впоследствии скончалась в больнице, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель. По данным полиции, его задержали.

— Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

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Нападение Смерть Полиция Уголовное дело
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Комментарии
11
Гость
1 час
видно вы один из этих Монстров что злых старух готовы избить,а сами небось добротой не страдаете?Так же готовы бить до смерти?
Гость
1 час
похоже что эта ситуация для вас не удивительна и по вашему злых старух надо забивать до смерти,кто тогда монстр если не автор про злых старух
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