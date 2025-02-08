В Ярославской области прохожий до смерти избил 73-летнюю пенсионерку. Видео

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам с камер видеонаблюдения, пенсионерка шла по тротуару рядом с дорогой, когда к ней подошел незнакомец в капюшоне и с рюкзаком. На записях видно, как он толкает женщину на проезжую часть и начинает ее бить. В какой-то момент ей удается вырваться из его рук, но он догоняет ее и продолжает нападение.