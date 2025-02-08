В домах вылетели окна, жителей эвакуируют: Россию атаковали беспилотники — кадры

Большая часть атак пришлась по Ростовской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь на 8 февраля украинские беспилотники атаковали четыре российских региона. Под ударом оказались жилые дома, автомобили и нефтеперегонное предприятие. Расскажем всё, что известно об ударах и последствиях.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять — уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем, — сообщили в официальном Тelegram-канале Минобороны РФ.

На месте падения обломков работают оперативные службы Источник: Ростов главный / Telegram

Больше всего досталось Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что по этому поводу проведут внеплановое заседание комиссии по ЧС.

Во время атак были слышны громкие хлопки Источник: Ростов главный / Telegram

— Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов, — написал Слюсарь.

В результате атаки повреждения получили многие дома Источник: SHOT / Telegram

Известно, что повреждения получили легковые автомобили. Окна выбило в 14 домах. Их число пока уточняется. Также пришлось эвакуировать шесть сотрудников одного из предприятий. Людей направили в пункт временного размещения.

В Волгоградской области удар пришелся по нефтеперегонной станции.

— Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет, — отчитался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Без повреждений не обошлось и в Краснодарском крае. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал быстро восстановить поврежденные здания.

— Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы, — говорится в Тelegram-канале губернатора.