В домах вылетели окна, жителей эвакуируют: Россию атаковали беспилотники — кадры

В ночь на 8 февраля украинские беспилотники атаковали четыре российских региона. Под ударом оказались жилые дома, автомобили и нефтеперегонное предприятие. Расскажем всё, что известно об ударах и последствиях.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять — уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем, — сообщили в официальном Тelegram-канале Минобороны РФ.
Больше всего досталось Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что по этому поводу проведут внеплановое заседание комиссии по ЧС.
— Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов, — написал Слюсарь.
Известно, что повреждения получили легковые автомобили. Окна выбило в 14 домах. Их число пока уточняется. Также пришлось эвакуировать шесть сотрудников одного из предприятий. Людей направили в пункт временного размещения.
В Волгоградской области удар пришелся по нефтеперегонной станции.
— Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет, — отчитался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Без повреждений не обошлось и в Краснодарском крае. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал быстро восстановить поврежденные здания.
— Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы, — говорится в Тelegram-канале губернатора.
О том, какие повреждения получили объекты в Белгородской области, пока неизвестно. По предварительным данным, во время атак на российские регионы никто не пострадал.