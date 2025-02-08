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Происшествия Атаки БПЛА В домах вылетели окна, жителей эвакуируют: Россию атаковали беспилотники — кадры

В домах вылетели окна, жителей эвакуируют: Россию атаковали беспилотники — кадры

Удары наносились по четырем регионам

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7 комментариев
Большая часть атак пришлась по Ростовской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБольшая часть атак пришлась по Ростовской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Большая часть атак пришлась по Ростовской области

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В ночь на 8 февраля украинские беспилотники атаковали четыре российских региона. Под ударом оказались жилые дома, автомобили и нефтеперегонное предприятие. Расскажем всё, что известно об ударах и последствиях.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять — уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем, — сообщили в официальном Тelegram-канале Минобороны РФ.

На месте падения обломков работают оперативные службы

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Больше всего досталось Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что по этому поводу проведут внеплановое заседание комиссии по ЧС.

Во время атак были слышны громкие хлопки

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— Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов, — написал Слюсарь.

В результате атаки повреждения получили многие дома

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Известно, что повреждения получили легковые автомобили. Окна выбило в 14 домах. Их число пока уточняется. Также пришлось эвакуировать шесть сотрудников одного из предприятий. Людей направили в пункт временного размещения.

В Волгоградской области удар пришелся по нефтеперегонной станции.

— Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет, — отчитался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Без повреждений не обошлось и в Краснодарском крае. Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал быстро восстановить поврежденные здания.

— Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы, — говорится в Тelegram-канале губернатора.

О том, какие повреждения получили объекты в Белгородской области, пока неизвестно. По предварительным данным, во время атак на российские регионы никто не пострадал.

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Атака беспилотников Повреждение Последствия Эвакуация Дроны
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Комментарии
7
Гость
1 час
Всё это плата за обнуление. Люди просили, письма писали. Бабуля так сказала.
Гость
50 минут
Все еще впереди. Эти трое не о чем не договорятся.
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