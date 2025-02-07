Самолет рухнул прямо на дорогу в Сан-Паулу — люди на борту погибли

Пожарные тушат самолет Источник: Sputnik Brazil / Telegram











Самолет упал на автомобили прямо на улице в бразильском городе Сан-Паулу. Известно, как минимум о двух погибших.

По информации TV Globo, самолет модели King Air F90, рассчитанный на восемь человек, вылетел из Кампу-де-Марте в 07:15 утра (13:15 мск) и потерпел крушение около 07:20 (13:20 мск) в регионе Лапа.

Черный дым затянул всю округу Источник: Sputnik Brazil / Telegram

На кадрах с места происшествия видно, что дорогу полностью охватил огонь. В небо взмывают огромные столбы дыма, которые видно издалека. На месте собралось большое количество людей.

Как пишет Diariodonordeste, в момент крушения самолет врезался в автобус, тот загорелся. На месте происшествия работают пожарные. По их данным, пассажиров в автобусе не было. Также обломками задело проезжавшего мимо мотоциклиста, сообщает Sputnik Brazil.

Пожарные почти справились с огнем Источник: Sputnik Brazil / Telegram