Самолет рухнул прямо на дорогу в Сан-Паулу — люди на борту погибли

Самолет упал на автомобили прямо на улице в бразильском городе Сан-Паулу. Известно, как минимум о двух погибших.
По информации TV Globo, самолет модели King Air F90, рассчитанный на восемь человек, вылетел из Кампу-де-Марте в 07:15 утра (13:15 мск) и потерпел крушение около 07:20 (13:20 мск) в регионе Лапа.
На кадрах с места происшествия видно, что дорогу полностью охватил огонь. В небо взмывают огромные столбы дыма, которые видно издалека. На месте собралось большое количество людей.
Как пишет Diariodonordeste, в момент крушения самолет врезался в автобус, тот загорелся. На месте происшествия работают пожарные. По их данным, пассажиров в автобусе не было. Также обломками задело проезжавшего мимо мотоциклиста, сообщает Sputnik Brazil.
Во время крушения местные жители услышали сильный шум. По данным телеканала TV Globo, среди обломков самолета были обнаружены два обугленных тела. Еще один человек был ранен, пишет CNN Brazil. Причины катастрофы пока не известны. Местные СМИ пишут, что самолет пытался совершить экстренную посадку.