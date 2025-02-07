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Происшествия Самолет рухнул прямо на дорогу в Сан-Паулу — люди на борту погибли

Самолет рухнул прямо на дорогу в Сан-Паулу — люди на борту погибли

Автобус вспыхнул после крушения

250
3 комментария
Пожарные тушат самолет | Источник: Sputnik Brazil / Telegram Пожарные тушат самолет | Источник: Sputnik Brazil / Telegram

Пожарные тушат самолет

Источник:

Самолет упал на автомобили прямо на улице в бразильском городе Сан-Паулу. Известно, как минимум о двух погибших.

По информации TV Globo, самолет модели King Air F90, рассчитанный на восемь человек, вылетел из Кампу-де-Марте в 07:15 утра (13:15 мск) и потерпел крушение около 07:20 (13:20 мск) в регионе Лапа.

Черный дым затянул всю округу

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На кадрах с места происшествия видно, что дорогу полностью охватил огонь. В небо взмывают огромные столбы дыма, которые видно издалека. На месте собралось большое количество людей.

Как пишет Diariodonordeste, в момент крушения самолет врезался в автобус, тот загорелся. На месте происшествия работают пожарные. По их данным, пассажиров в автобусе не было. Также обломками задело проезжавшего мимо мотоциклиста, сообщает Sputnik Brazil.

Пожарные почти справились с огнем

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Во время крушения местные жители услышали сильный шум. По данным телеканала TV Globo, среди обломков самолета были обнаружены два обугленных тела. Еще один человек был ранен, пишет CNN Brazil. Причины катастрофы пока не известны. Местные СМИ пишут, что самолет пытался совершить экстренную посадку.

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Происшествие Бразилия Самолет Погибшие Сан-Паулу
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Комментарии
3
Гость
49 минут
В РФ такое невозможно. У нас безопасность.
Гость
59 минут
Я не помню Бразилия братская страна и будем отправлять гуманитарную помощь с деньгами?
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