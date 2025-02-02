В Калифорнии на нефтезаводе произошел взрыв. Есть пострадавшие — кадры

Из-за происшествия объявлен второй уровень химической опасности Источник: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group











В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, вследствие которого вспыхнул пожар. Пострадали по меньшей мере три человека.

Источник: RT

ЧП произошло на Shell Avenue. Журналисты The Mercury News выяснили, что к взрыву и сильному пожару привела утечка углеводородов. Лишь через три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции. Кроме того, пожарные службы не имели представления о масштабах произошедшего и с трудом смогли пробраться к месту возгорания.

Легкие травмы получили трое сотрудников предприятия. Всех работников завода эвакуировали. Сейчас перекрыта улица, где произошло ЧП. Движение автомобилей перекрыто.

Также объявлен второй уровень химической опасности.

Источник: RT