НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Коттедж для Александра Петрова
Погиб капитан полиции
Куда пенсионеры ездят по утрам
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем заменить хлеб
Массовые проверки в «Светофоре»
Съемки фильма в Ярославле
Продают легендарный бар
Хитрый тест по литературе
Происшествия В Калифорнии на нефтезаводе произошел взрыв. Есть пострадавшие — кадры

В Калифорнии на нефтезаводе произошел взрыв. Есть пострадавшие — кадры

К взрыву на НПЗ привела утечка углеводородов

103
1 комментарий
Из-за происшествия объявлен второй уровень химической опасности | Источник: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News GroupИз-за происшествия объявлен второй уровень химической опасности | Источник: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group

Из-за происшествия объявлен второй уровень химической опасности

Источник:

В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, вследствие которого вспыхнул пожар. Пострадали по меньшей мере три человека.

Источник:

ЧП произошло на Shell Avenue. Журналисты The Mercury News выяснили, что к взрыву и сильному пожару привела утечка углеводородов. Лишь через три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции. Кроме того, пожарные службы не имели представления о масштабах произошедшего и с трудом смогли пробраться к месту возгорания.

Легкие травмы получили трое сотрудников предприятия. Всех работников завода эвакуировали. Сейчас перекрыта улица, где произошло ЧП. Движение автомобилей перекрыто.

Источник: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News GroupИсточник: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group
Источник: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News GroupИсточник: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group

Также объявлен второй уровень химической опасности.

Источник:

В округе Лос-Анджелес и Вентура начался новый лесной пожар. Огонь распространился уже на 9400 акров (38 кв. км). Отметим, что пожары в Городе Ангелов начались в начале января. Бывший президент США Джо Байден объявил режим крупного стихийного бедствия в штате Калифорния, в самом городе ввели режим чрезвычайного положения.

ПО ТЕМЕ
Пожар Нефтеперерабатывающий завод Калифорния Взрыв Утечка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
теперь и американцы выживают по плану Табрического
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление