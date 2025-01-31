Следователи задержали первого подозреваемого в массовых убийствах в Курской области

Подозреваемый подробно описал, как издевался над местными жителями Источник: Следом / Telegram











Следственный комитет задержал первого подозреваемого по делу об убийстве мирных жителей Курской области. По версии следствия, пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русское Поречное после вторжения на территорию региона.

— В рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Их подозревают в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), изнасилований (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

У подозреваемого было еще несколько соучастников Источник: Следом / Telegram

По версии следствия, они пересекли границу в сентябре, затем с 28 сентября по 24 ноября 2024 года убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, подозреваемые изнасиловали еще восемь женщин, которых после этого тоже убили. Тела своих жертв они спрятали в подвалах частных домов.

Следственный комитет России распространил видео допроса задержанного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах. Он полностью признал свою вину.

— Увидели частный дом, там девушка. Я и еще трое моих сослуживцев с особой жестокостью изнасиловали ее. Я поставил девушку на колени и застрелил ее. Стрелял в затылок. Насиловали мы ее по очереди, — сказал Фабрисенко.

У подозреваемого было еще несколько соучастников Источник: Следом / Telegram

После он с подельниками зашли в другой дом, где убили еще несколько человек.

— Одному из мужчин порезали руки, так решили поиздеваться над ним, помучить. Когда мы ему резали руки, он потерял сознание. Дальше женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и выстрелил ей в затылок, — признался украинский военнослужащий.