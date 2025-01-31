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Происшествия Следователи задержали первого подозреваемого в массовых убийствах в Курской области

Следователи задержали первого подозреваемого в массовых убийствах в Курской области

Он раскрыл подробности своих преступлений

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37 комментариев
Подозреваемый подробно описал, как издевался над местными жителями | Источник: Следом / Telegram Подозреваемый подробно описал, как издевался над местными жителями | Источник: Следом / Telegram

Подозреваемый подробно описал, как издевался над местными жителями

Источник:

Следственный комитет задержал первого подозреваемого по делу об убийстве мирных жителей Курской области. По версии следствия, пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русское Поречное после вторжения на территорию региона.

— В рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Их подозревают в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), изнасилований (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

У подозреваемого было еще несколько соучастников

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По версии следствия, они пересекли границу в сентябре, затем с 28 сентября по 24 ноября 2024 года убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, подозреваемые изнасиловали еще восемь женщин, которых после этого тоже убили. Тела своих жертв они спрятали в подвалах частных домов.

Следственный комитет России распространил видео допроса задержанного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах. Он полностью признал свою вину.

— Увидели частный дом, там девушка. Я и еще трое моих сослуживцев с особой жестокостью изнасиловали ее. Я поставил девушку на колени и застрелил ее. Стрелял в затылок. Насиловали мы ее по очереди, — сказал Фабрисенко.

У подозреваемого было еще несколько соучастников

Источник:

После он с подельниками зашли в другой дом, где убили еще несколько человек.

— Одному из мужчин порезали руки, так решили поиздеваться над ним, помучить. Когда мы ему резали руки, он потерял сознание. Дальше женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и выстрелил ей в затылок, — признался украинский военнослужащий.

Тела жертв из села Русское Поречное извлекли из подвалов частных домов, по ним назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал к самому суровому наказанию для тех, кто совершил эти убийства.

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Курская область Вторжение Убийство Жертвы Подробности
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Комментарии
37
Гость
2 часа
маленького мальчика они тоже распяли?
Гость
2 часа
Тут один тип регулярно спрашивает, а что украинцы не люди?
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