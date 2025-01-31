Фильм ужасов. Поселок на Урале взбунтовался из-за безнаказанности подростков, заставивших сниматься в кино для взрослых больную девочку

В поселке живет много семей с детьми Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Сначала ее, получается, избили. Она пыталась от них убежать, ее не пустили. Утащили силком туда, где гостиница. Под угрозами избиения заставили ее раздеться, положили куртку на снег, она на эту куртку легла, и пацан ей лез в промежность, а подружка снимала это на видео.

О чудовищных событиях того вечера нам рассказывает житель небольшого поселка под Миассом, где 13-летняя школьница возомнила себя режиссером и устроила съемки фильма для взрослых с участием детей. Главной героиней выбрали 12-летнюю девочку, ее вместе с другими ребятами позвали на прогулку, которая обернулась насилием, в том числе сексуальным. Кадры через несколько дней попали в местные чаты, повергнув в ужас взрослых. Теперь в поселке назревает бунт — родители боятся отпускать на улицу детей и требуют наказания для участников съемки, а после устроенной шумихи стали получать угрозы от СК. Наши челябинские коллеги из 74.RU съездили в этот поселок и выслушали жителей.

В центральной части есть несколько многоквартирных домов, школа и поликлиника Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Поселок находится в отдалении от Миасса, но не производит впечатления брошенной деревушки — небольшие частные дома и огороды перемежаются с двухэтажными коттеджами и кирпичными многоквартирными домами. В центре на берегу пруда — каменная церковь, огороженная ровным зеленым еврозабором, неподалеку от нее — двухэтажная школа, облицованная свежей разноцветной плиткой. Под только что выпавшим снегом поселок выглядит умиротворенно, в утренний час людей на улицах почти нет, и лишь «Нива» с насадкой для чистки снега нарушает спокойствие, проезжая мимо нас и сгребая с дороги всё, что нападало с неба.

Простые, но эффективные технологии в деле Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











К сожалению, видимое спокойствие обманчиво. Уже несколько дней жители поселка нервно обсуждают то, что подростки сотворили с 12-летней Катей (имя девочки изменено. — Прим. ред.). У большинства в голове не укладывается, как такое вообще возможно.

Как и в Миассе, улицы в поселке протяженные, мы заметили несколько остановок вдоль дорог Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Мы в 12 лет еще в машинки играли, а такое вот творить… 12 лет — откуда такие проблемы в голове?! — не понимает встретивший нас представитель инициативной группы поселка. В эту группу стихийно объединились родители школьников, и это понятно, никому не хотелось бы, чтобы подобное случилось с его ребенком.

Недетские игры

Всё произошло 12 января. Это было воскресенье. Подростки собрались на детской площадке за магазинами, где для детей установили огромную горку и украсили елку. На прогулку позвали Катю. Жители рассказывают, что семья девочки недавно переехала в их поселок. Подруг у нее не так много, потому что ребенок отстает в развитии от сверстников, у нее есть диагноз, и обучение в школе индивидуальное.

— Вот она нашла эту Варю (имя девочки изменено. — Прим. ред.). Сегодня они дружат, а завтра Варя над ней поиздевалась — разбежались. Потом старшая девочка опять ее зовет, и они опять дружат, Катя прощает, — говорит житель поселка, близко знакомый с семьей пострадавшего ребенка.

События 12 января развернулись недалеко от горки, установленной у пруда Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











О том, что происходило в тот вечер, взрослые узнали из видео, которое дети начали пересылать друг другу спустя пару дней. Маме Кати его показали педагоги в школе.

— Родители в тот же день поехали в ПДН, там уже выяснилось, что конкретно произошло. Он ее не изнасиловал — экспертиза показала, что она так же девочка, но он там оставил царапины, — говорит знакомый семьи.

Горка стоит за магазинами, внешне напоминающими заброшки, и вот здесь местность мрачновата Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Судя по видео (имеется в распоряжении редакции), съемкой руководила 13-летняя Варя, но периодически телефон оказывался в руках 12-летнего приятеля девочек Кости (имя изменено. — Прим. ред.). Сначала Кате показывали, как нужно трогать себя и стонать, потом сказали встать на четвереньки, и в кадре появился мальчик, который начал трогать девочку, демонстрировать на камеру ее органы. Катя кричала, что ей больно, но отступился подросток, только когда увидел кровь. Девочке объявили, что у нее пошли месячные и теперь она стала взрослой. Когда Кате сказали одеваться, мальчик пригрозил:

— Если твоя мама узнает!

— Да не узнает она, — едва не плача, ответила девочка.

— Ты сразу знаешь, что будет, сука! В школу лучше не приходить! — пригрозил он.

— Ну завтра нас ждешь, вместе с [имя мальчика] и с нами, — сказала Варя.

— Вы меня завтра трогать не будете? — спросила Катя.

— Нет, — пообещала подруга.

— Точно?

— Подумаем, — вставил Костя.

— Ну если ты нормально будешь себя вести, — ответила Варя.

Замерзшими руками Катя долго не могла застегнуть замок куртки, и когда к ней приблизился Костя, чтобы помочь, отпрянула в испуге, по всей видимости, ожидая удара.

Детская площадка. Ощущение такое, что это самое жуткое место в поселке Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По словам жителей, помимо Кости и Вари, которые попали на запись, в тот вечер с компанией был еще как минимум один подросток, он стоял на шухере. Судя по разговорам за кадром, мальчик действительно был, но в отдалении.

«Выяснилось, что это не первая ситуация»

Из полиции материалы сразу передали в Следственный комитет, по данным 74.RU, там даже возбудили уголовное дело. Действия подростков попадают под статью 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), по этой статье обидчикам ребенка младше 14 лет грозит до 20 лет лишения свободы, и под статью 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего для изготовления и распространения порнографических материалов), максимальное наказание — до 15 лет колонии.

Но родителям девочки уже сообщили, что дело, скорее всего, закроют, так как обидчики не достигли возраста уголовной ответственности (она наступает с 14 лет).

Жителей это всерьез возмутило, ведь после случившегося все участники съемки продолжали ходить в школу, а она в поселке одна. Родители других школьников собрали инициативную группу и написали жалобу в прокуратуру, городское управление образования и директору школы.

— У всех сейчас у нас возникает вопрос, почему продолжает взаимодействовать потерпевшая девочка непосредственно с той, которая диктовала, что нужно с ней делать на видео? — возмущена одна из мам. — Понятно, что всё должно быть по закону, но понятны и переживания родителей. Выяснилось, что это не первая ситуация. Этот 12-летний мальчик уже довел другую девочку — они в переписке вот этим всем занимались, фотографировали, друг другу присылали, и потом он это всё рассылал всем. Девочку начали травить, и родители приняли решение переехать в город. Была другая девочка с ДЦП, Варя ее ловила, заставляла раздеваться, чтобы снять ее на видео.

Родители переживают, что жертв среди школьников может быть больше Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По мнению родителей, прежние происшествия замалчивались, и винят в этом не только родителей детей-обидчиков, но и школу. Они считают, что педагогами не были приняты достаточные меры и в этот раз.

— До родителей дошла эта информация от детей. Почему не провести родительское собрание? — задается вопросом одна из мам. — Нормальная реакция была бы, если бы каждый классный руководитель провел родительское собрание, объяснил родителям, что у нас случилось ЧП. Но никакой работы проведено не было. Никто, даже когда идет обсуждение в группе поселка, никто официально не выступил и не сказал: «Уважаемые родители, мы понимаем все ваши переживания, но на данный момент мы сделали всё, что от нас зависело». Родители же накаляются. И родители виновных детей названивают родителям, которые решились написать заявление и просили помощи, чтобы проверка была не только по этому случаю, а по всем остальным. А если еще есть жертвы и потерпевшие, о которых мы не знаем!

У школы, отделанной современной плиткой, красуется вот такая инсталляция Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Родители требуют, чтобы с детьми, устроившими съемки, была проведена работа, раз наказать их по закону не могут.

— Хочется понять, какое наказание будет принято в отношении детей, потому что просьба родителей — оградить своих детей от этих участников преступления, чтобы они не посещали школу, — говорит одна из мам. — Мы понимаем, что будет суд принимать решение, поместить их в спецприемник или они продолжат обучение и просто будут состоять на профилактическом учете. И настроение жителей тоже будет зависеть от того наказания, которое будет избрано.

— Тут нужна целая рота профессиональных психологов, — считает другой житель поселка. — Был бы один какой-то с приветом, но тут… Самое главное — вылечить этих детей, они же ходят по школе, чувствуют безнаказанность, говорят: «Нам ничего не будет!» То есть дальше, если им голову не вылечить, психолог не поработает с ними, не вытащит из них, откуда у них все эти приветы в голове, не разберет и не поможет, они потом кого-нибудь точно изнасилуют.

— Самое страшное, что они со слабыми это всё делают — кто младше или с каким-то диагнозом, — добавляет мама.

«Мы же не можем отслеживать, что у них там в чатах»

Директор школы недоумевает по другому поводу.

— Не знаю, когда узнали родители, в школе об этом узнали абсолютно случайно, и только потому, что одна ответственная мама ближе к концу недели переслала учителю это видео. Прийти и сказать, что такое происходит, никто из родителей не пришел, — говорит директор. — Произошел инцидент 12-го числа, школа узнала утром 16-го. Мы у детей анонимное анкетирование провели, спросили: «Вы знали? Вы видели?» Они ответили: «Да». «А родители видели?» Оказалось — да. Тогда я извиняюсь, почему ни один из родителей не пришел и не сказал? Мы же тоже не можем отслеживать, что у них там в чатах, если они нас в эту группу не пустят.

Внутри школы тоже свежий ремонт Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По словам руководителя учебного заведения, в тот же день, когда учитель получила видео, в школу вызвали всех участников съемки, родителей, инспектора ПДН.

— Со всеми участниками беседы провели, профилактические беседы в классах провели, не называя фамилий. Общие правовые вопросы мы с детьми проговорили о том, что такое насилие, какое бывает насилие, какая ответственность бывает при оказании насилия на другого человека. И про буллинг с ними говорили, и про всё выходящее за рамки нормального человеческого понимания, — перечислила директор. — Мы отработали, все правоохранительные органы в курсе, они занимаются. Все документы и объяснительные, которые они от нас запросили, мы им предоставили: и в прокуратуру, и в ПДН.

К ситуации уже подключился заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров, добавляет директор:

— Он уже договорился с областным центром «Семья». Пострадавшая девочка едет туда. По результатам диагностики будет понятно, нужна ей какая-то длительная помощь или нет, они там будут решать этот вопрос.

Когда на весах безопасность детей, это особенно тревожно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Обычные дети, но со справками

Что касается детей, устроивших съемки, то их временно перевели на дистанционное обучение.

— Мы не можем их отстранить от занятий, поэтому чтобы не травмировать всех и не нарушать закон об образовании, до принятия каких-либо решений правоохранительными органами они переведены на дистанционное образование. На сегодняшний день школу они не посещают, — заверила директор. — Классные руководители с родителями поддерживают контакт, пересылают им домашние задания. Понятно, что не ходят те двое, что засветились на видео. То есть всё, что можно было сделать с нашей стороны, мы сделали, какую от нас помощь можно было оказать, мы по возможности оказали.

Детей, в отношении которых идет следствие, временно перевели на дистант Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В школе говорят, что раньше дети, засветившиеся на видео, особых подозрений у педагогического коллектива не вызывали, но у обоих есть отклонения в развитии и соответствующие справки.

— Они в школе были обычными детьми, такими же, как все. Никаких выпадов у них не было. Дети учатся по адаптированной программе. Но поскольку у нас сейчас все адаптированные программы учатся совместно со всеми, они учатся в обычном классе. С учетом того, что у них есть справки, им даются более легкие задания, — объяснила директор.

Варю в школе характеризуют как лидера, к ней тянутся другие дети, но добавляют, что девочка своенравна. Жители поселка говорят, что воспитывают ее мама и бабушка, папа сидит. У нее есть трое старших братьев, но они уже взрослые. При этом отмечают, что в последнее время мама и бабушка с девочкой справиться уже не могут, она их не слушает. Мы попытались связаться с бабушкой, которая живет недалеко от школы, но дома ее не застали, а телефон не отвечает.

Многие дети живут рядом со школой, и все друг друга знают Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Что касается Кости, его воспитывает мама, отец умер, но, по словам жителей, женщина периодически уходит в запой, в это время на подхвате бабушка с дедушкой. Мы побывали у них дома. С первого взгляда понятно, что семья обеспеченная, у пожилой пары большой дом. Когда мы пришли, внук был дома, мальчик тут же вышел в коридор, но, когда бабушка поняла, зачем мы пришли, сразу отправила его на кухню.

— Думаете, мне приятно об этом говорить? — спросила она, опустив глаза. — Он нормальный, просто попал под какое-то влияние, он ведомый, вот и всё.

— На каком основании всё общество подняли против ребенка? — тут же вспылил дед. — Следственный комитет разбирается, а они-то здесь при чем?

— Никто их не уполномочивал: ни госорганы, ни Господь Бог не давал им такое право, — добавила бабушка.

Впрочем, супруги говорят, что угроз от местных в свой адрес не получали.

— Всё спокойно, потому что ребенок находится дома, гуляет только со мной под присмотром, — заверила она.

Учет или специнтернат?

Понятно желание жителей поселка, чтобы участники съемки получили наказание, и как можно быстрее, но с несовершеннолетними не всё так просто, отмечает заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров.

— Алгоритм такой: полиция проводит проверку, потом по результатам проверки передает материалы в Следственный комитет. В Следственном комитете должны возбудить уголовное дело, как мне сказали, по двум статьям, но эти уголовные дела будут прекращены в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних о привлечении родителей к ответственности, и, скорее всего, учитывая, что это тяжкое преступление, будет рассматриваться вопрос о направлении детей в специальную школу закрытого типа, но этот вопрос будет суд решать, — объяснил Игорь Майоров.

ЧП с подростками нарушило покой в поселке Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По опыту специалиста, такие решения обычно выносятся в течение двух-трех месяцев, но он заверил, что остальным школьникам в поселке сейчас ничего не угрожает.

— Эти дети под таким надзором неусыпным находятся, и шансы, что они что-то совершат, минимальные, — говорит он.

Куда важнее, по его мнению, сейчас помочь пострадавшей девочке преодолеть полученную психологическую травму.

— Ее примут в центре «Семья», там специалисты проведут диагностику и посмотрят необходимость дальнейшей работы либо в стационарных условиях, либо просто будут даны рекомендации в район, чтобы специалисты с этим работали.