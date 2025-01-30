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Происшествия Крушение самолета в США «Катастрофы можно было избежать»: что известно о крушении самолета в США

«Катастрофы можно было избежать»: что известно о крушении самолета в США

Из воды начали поднимать первые тела погибших

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1 комментарий

Еще не всех пассажиров извлекли из самолета

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В США пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом во время посадки в аэропорту Вашингтона. Воздушное судно рухнуло в реку. Спасатели достают тела погибших. Президент Штатов считает, что трагедии можно было избежать. Расскажем всё, что известно к этому часу.

Пассажирский лайнер направлялся из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон. На борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На подлете к аэропорту Рейгана он столкнулся с вертолетом. На кадрах видна яркая вспышка от столкновения, после чего самолет упал в воду.

Из реки Потомак, куда упал Bombardier CRJ700, достали не менее 19 тел, пишет BNO News. NBC сообщал, что выжили четыре человека. Однако CBS, Washington Post и CNN заявляют, что живых пассажиров пока не обнаружили. Посольство России в США выясняет, пострадали ли россияне при авиакатастрофе, рассказали «Известиям» в дипмиссии.

Очевидцев очень напугало увиденное

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Даже если в самолете остались выжившие, им грозит быстрое переохлаждение. Метеорологи предупреждают, что температура в реке Потомак, куда упал самолет, составляет всего около 1,6 градуса.

На борту вертолета Sikorsky H-60, который столкнулся с самолетом, были трое военнослужащих, сообщает Reuters. Он принадлежал Сухопутным войскам США и во время катастрофы совершал тренировочный полет, передает телеканал CNN.

Авиакатастрофу, в результате которой пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в аэропорту Вашингтона, можно было предотвратить, считает президент США Дональд Трамп

Момент крушения попал на видео

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— Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать… Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Плохо, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Причастность криминальных или террористических организаций к крушению самолета не рассматривают, рассказал NBC высокопоставленный сотрудник ФБР. На это ничто не указывает.

Аэропорт имени Рейгана, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, будет закрыт по меньшей мере до утра пятницы, передает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

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Самолет Авиакатастофа США Река Вертолет Подробности
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Комментарии
1
Гость
39 минут
Как же у них всё плохо и ужасно. Фу
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